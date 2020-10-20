В ковид-госпиталях Кубани свободно всего 17% коек

Минздрав Краснодарского края 20 октября сообщил, что в ковид-госпиталях осталось 17% свободных мест

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 октября заявил, что в регионе стабильная эпидемиологическая обстановка и оснований для ввода карантина нет. По его словам, инфекционные госпитали Кубани справляются, там есть все необходимое для диагностики и лечения больных коронавирусом.

Кондратьев тогда отметил, что в 22 ковид-госпиталях края развернуто 4 тыс. 659 коек , при этом свободно более 16%. В случае ухудшения обстановки власти собираются перепрофилировать под ковидные госпитали некоторые лечебные медучреждения, объяснил губернатор.

20 октября число учреждений, где лечат пациентов с коронавирусом, возросло до 23. Там развернуто 2 тыс. 859 коек для больных, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. В ведомстве заверили, что ковид-госпитали справляются с нагрузкой и у них есть и оборудование для лечения и диагностики болезни, и необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

« Из имеющегося количества коек на сегодняшний день свободно 17% . При необходимости коечный фонд будет увеличен до 5 тыс. 920 мест», — отметили в минздраве. В министерстве добавили, что больных коронавирусом лечат более 3 тыс. медработников, их них свыше 700 врачей, более 1,5 тыс. медработников среднего звена и свыше 900 человек младшего медперсонала.