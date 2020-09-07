Росздравнадзор заявил об искажении статистики по смертности от коронавируса
Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации смертей пациентов в ковид-госпиталях России
В марте 2020 года вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 достигла масштабов пандемии. Тогда же были выявлены первые зараженные в России. К сентябрю число носителей COVID-19 в мире достигло 23,1 млн человек, из них 883,3 заболевших умерли. В России коронавирус выявили у 1 млн 30 тыс. человек, официально зарегистрировано 17 тыс. 871 летальный случай.
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова 5 сентября сообщила, что анализ медицинских карт пациентов выявил проблемы со статистикой по количеству умерших с коронавирусом. Она уточнила, что часть медучреждений оформляли пациентов больниц, в которых лечат больных коронавирусом, как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19. В то же время, по данным Минздрава РФ на конец июля, показатель смертности от коронавируса в России оказался одним из самых низких в мире — 1,62%.
«Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое», — привел слова Самойловой «Медицинский вестник».
Она выразила мнение, что теперь нужно сделать выводы о том, как фиксировалась смертность от вируса в ковидных стационарах, написал RT.
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Глава Росздравнадзора добавила, что во время эпидемии у жителей России с хроническими неинфекционными заболеваниями возникли трудности с получением необходимой медицинской помощи, так как медучреждения перепрофилировали под ковид-госпитали или закрывали на карантин. Так, число обращений в Росздравнадзор по поводу оказания медпомощи с марта по август выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, в мае «Медиазона» опубликовала исследование, в котором сделала вывод, что в России смертность среди медиков с коронавирусом в 16 раз выше, чем в других странах. Журналисты предположили, что это может быть связано с занижением статистики по коронавирусу либо с существованием высокого профессионального риска из-за нехватки средств индивидуальной защиты.
Ранее Юга.ру писали о наблюдении доцента Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Татьяны Михайловой, которая проанализировала данные по заболеваемости в регионах, заметив в некоторых из них неестественную стабильность. Она объяснила, что когда цифры день за днем «слишком стабильные» — «вероятно, их рисуют», и выделила Краснодарский край среди регионов с ровной статистикой.
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Тем временем, в августе данные оперштаба Кубани по числу новых случаев заражения коронавирусом на протяжении 12 дней были в пределах 84-89 человек, а последние пять дней статистика держится в пределах 90-93 случаев. Кроме того, в регионе девять дней подряд фиксировали по три летальных случая от коронавинуса.
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