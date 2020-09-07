Росздравнадзор заявил об искажении статистики по смертности от коронавируса

В марте 2020 года вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 достигла масштабов пандемии. Тогда же были выявлены первые зараженные в России. К сентябрю число носителей COVID-19 в мире достигло 23,1 млн человек, из них 883,3 заболевших умерли. В России коронавирус выявили у 1 млн 30 тыс. человек, официально зарегистрировано 17 тыс. 871 летальный случай.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова 5 сентября сообщила, что анализ медицинских карт пациентов выявил проблемы со статистикой по количеству умерших с коронавирусом. Она уточнила, что часть медучреждений оформляли пациентов больниц, в которых лечат больных коронавирусом, как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19. В то же время, по данным Минздрава РФ на конец июля, показатель смертности от коронавируса в России оказался одним из самых низких в мире — 1,62%.

«Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое», — привел слова Самойловой «Медицинский вестник».

Она выразила мнение, что теперь нужно сделать выводы о том, как фиксировалась смертность от вируса в ковидных стационарах, написал RT.