Суд признал карантин на Кубани законным

В Краснодарском краевом суде 5 июня состоялось заседание по делу о законности введения карантина в регионе

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 31 марта подписал постановление о введении на территории региона карантина. 23 мая режим карантина внутри муниципалитетов отменили, жителям разрешили снова передвигаться по городу без пропусков. При этом карантин на территории края продлится минимум до 21 июня.

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Местные жители, которые за время пандемии коронавируса и карантина остались без работы, стали записывать видеообращения к властям. Так, например, работники торгового центра Геленджика требовали открыть торговый центр, а краснодарские рестораторы устроили флешмоб, чтобы привлечь внимание к проблемам общепита. Сами власти признавались, что такого уровня безработицы не было с 1996 года.

Юристы же решили оспорить законность постановления губернатора в суде. Первое предварительное судебное заседание должно было пройти 26 мая, однако его перенесли на два дня из-за большого количества желающих попасть в зал суда, что могло бы нарушить социальную дистанцию.

Второе предварительное заседание состоялось 4 июня, а сразу на следующий день суд назначил основное. Портал Юга.ру пообщался с одним из истцов, юристом и предпринимателем Екатериной Шатц, и выяснил, как все прошло.

«Предварительное заседание состоялось вчера, в семь вечера истцы получили материалы по делу. А уже на сегодня на 12:00 назначили основное заседание. То есть, нам толком не дали времени на подготовку. Мы все одновременно заявили ходатайство об отложении процесса, но суд отклонил», — рассказала женщина.

Шатц добавила, что суд рассмотрел дело в отсутствие одного из истцов, Николая Молчанова, который не смог участвовать в процессе и просил его перенести. Сам процесс длился восемь часов, с 12:00 до 20:00. По словам юриста, истцов прерывали, когда они излагали суть требований, и снимали вопросы, которые они задавали ответчику.

Губернатор на заседании суда не присутствовал. При этом самой доверенности на представление интересов Вениамина Кондратьева у сотрудника краевой администрации истцы не видели, также не было документа в материалах дела. Суд отказал в удовлетворении исковых требований, признав карантин на территории Кубани законным . Шатц заявила, что юристы будут оспаривать решение суда.