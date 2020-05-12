«Такой безработицы не было с 1996 года». В краснодарском оперштабе рассказали о ситуации с безработными в городе
12 мая на городском заседании оперативного штаба рассказали о количестве безработных в Краснодаре
На заседании городского штаба выступила Елизавета Мирошниченко, заместитель директора Центра занятости населения (ЦЗН) Краснодара. Она рассказала, что последствия коронавирусной пандемии сказываются на рынке труда. По ее словам, в Краснодаре выросло количество безработных и обращающихся в службу занятости после введения ограничительных мер.
«Статус безработного [за январь-апрель] получили 6 тыс. 773 человека. По сравнению с тем же периодом 2019 года число безработных увеличивалось почти на 4 тыс. человек. Для Краснодара это значительная цифра. По нашим оценкам, такой безработицы у нас не было с 1996 года», — отметила она.
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Мирошниченко добавила, что, по состоянию на 30 апреля, на учете стоят более 23 тыс. человек, из них незанятых — 20 тысяч. Глава краснодарского ЦЗН Игорь Прошунин рассказал порталу Юга.ру 12 мая, что статус безработного гражданин получает в том случае, если спустя 10 дней после обращения в службу занятости ему не получилось подыскать работу. По его словам, незанятые 20 тысяч человек — это как раз те, кто уже обратился в ЦЗН, но находится в ожидании вакансии. Оставшиеся 3 тысячи человек — это горожане, имеющие работу, но решившие ее поменять. Встать на учет, добавил Прошунин, можно на сайте «Работа в России».
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Прошунин отметил, что при поиске работы опираются на образование человека, а также имеющийся опыт работы. В случае, если у гражданина не появляется работа в течение десяти дней, ему назначают пособие по безработице: от 1,5 тыс. рублей до 12 тыс. 130 рублей, и продолжают искать подходящее место. Подробнее о том, какое именно полагается пособие, можно прочитать здесь.
На заседании оперштаба Мирошниченко также рассказала, что уровень регистрируемой безработицы в Краснодаре составил 1,3%, а рост — 0,9%.
«До этого уровень безработицы у нас стабильно держался многие годы на уровне 0,4%», — подчеркнула она.
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Замглавы краснодарского ЦЗН сообщила, что в январе-апреле предприятия заявили о 16 тыс. вакансиях. Это планка прошлого года, и количество вакансий, отметила она, не уменьшилось. По словам Мирошниченко, в базе находятся компании, которые могут провести собеседование дистанционно, «либо взять на контроль и уже после снятия ограничения связаться с соискателем»:
«На 30 апреля 2020 года в службе занятости города было 7 тыс. 645 вакансий. На сегодняшний день — уже менее 6 тыс. вакансий. Все рассматриваем, предлагаем гражданам, которые готовы трудоустроиться в ближайшее время».
Мирошниченко подытожила, что в центре занятости еще никогда не сталкивались с таким количеством обращений.
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