«Такой безработицы не было с 1996 года». В краснодарском оперштабе рассказали о ситуации с безработными в городе

12 мая на городском заседании оперативного штаба рассказали о количестве безработных в Краснодаре

На заседании городского штаба выступила Елизавета Мирошниченко, заместитель директора Центра занятости населения (ЦЗН) Краснодара. Она рассказала, что последствия коронавирусной пандемии сказываются на рынке труда. По ее словам, в Краснодаре выросло количество безработных и обращающихся в службу занятости после введения ограничительных мер. «Статус безработного [за январь-апрель] получили 6 тыс. 773 человека. По сравнению с тем же периодом 2019 года число безработных увеличивалось почти на 4 тыс. человек. Для Краснодара это значительная цифра. По нашим оценкам, такой безработицы у нас не было с 1996 года» , — отметила она.

Мирошниченко добавила, что, по состоянию на 30 апреля, на учете стоят более 23 тыс. человек, из них незанятых — 20 тысяч. Глава краснодарского ЦЗН Игорь Прошунин рассказал порталу Юга.ру 12 мая, что статус безработного гражданин получает в том случае, если спустя 10 дней после обращения в службу занятости ему не получилось подыскать работу. По его словам, незанятые 20 тысяч человек — это как раз те, кто уже обратился в ЦЗН, но находится в ожидании вакансии. Оставшиеся 3 тысячи человек — это горожане, имеющие работу, но решившие ее поменять. Встать на учет, добавил Прошунин, можно на сайте «Работа в России».

Прошунин отметил, что при поиске работы опираются на образование человека, а также имеющийся опыт работы. В случае, если у гражданина не появляется работа в течение десяти дней, ему назначают пособие по безработице: от 1,5 тыс. рублей до 12 тыс. 130 рублей, и продолжают искать подходящее место. Подробнее о том, какое именно полагается пособие, можно прочитать здесь. На заседании оперштаба Мирошниченко также рассказала, что уровень регистрируемой безработицы в Краснодаре составил 1,3%, а рост — 0,9%. «До этого уровень безработицы у нас стабильно держался многие годы на уровне 0,4%», — подчеркнула она.