На Кубани за неделю умерло 10 пациентов с коронавирусом, а за сутки заразились 83 человека
В Краснодарском крае к 5 июня количество выявленных случаев COVID-19 увеличилось до 4 тыс. 231
Всего в России за сутки коронавирус диагностировали у 8 тыс. 726 человек в 85 регионах, из них 37,1% не имели клинических проявлений болезни. Всего за день умерли 144 пациента и 8 тыс. 57 выздоровели.
Больше всего инфицированных — в Москве (1 тыс. 855), Московской области (762) и Санкт-Петербурге (378). На юге страны и в республиках Северного Кавказа самое большое количество зараженных снова в Ростовской области (196), Дагестане (124), Ставропольском (84) и Краснодарском краях (83), а также Карачаево-Черкесии (76) и Кабардино-Балкарии (73).
Таким образом, в России к 5 июня COVID-19 выявили у 449 тыс. 834 человек, из них 5 тыс. 528 умерли и 212 тыс. 680 выздоровели.
Оперштаб Кубани заявил, что за все время пандемии в регионе заболели 4 тыс. 231 человек, из них 3 тыс. 109 выздоровели и 41 умер. За сутки больше всего зараженных зарегистрировали в Гулькевичском районе — 15, в том числе 11-летний ребенок, и еще 14 — в Краснодаре, среди них 10-летний и 14-летний дети. В других районах случаи распределились так:
- 10 — в Армавире;
- 9 — в Усть-Лабинском районе;
- 7 — в Кавказском районе;
- 5 — в Кущевском районе, в том числе 6-месячный ребенок;
- 4 — в Сочи;
- по 3 — в Новокубанском, Красноармейском, Тимашевском районах, в том числе 13-летний подросток;
- по 2 — в Мостовском и Славянском районах;
- по 1 — в Ленинградском, Каневском, Белореченском, Выселковском районах, а также в Геленджике и Новороссийске.
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Среди зараженных 54 женщины и 29 мужчин. К 5 июня в больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 10 тыс. 641 человек, из них 961 ребенок. Под медицинским наблюдением в поликлиниках находится 13 тыс. 166 человек, включая 687 детей. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 32 человека, два пациента на экстракорпоральной мембранной оксигенации.
В обсерваторах находится 3 тыс. 580 человек. За время пандемии там выявили 60 положительных результатов на коронавирус. Всего через обсерваторы прошли 9 тыс. 469 прибывших в регион.
Лаборатории Роспотребнадзора провели 51 тыс. 18 исследований, лаборатории минздрава — 143 тыс. 76 исследований.
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