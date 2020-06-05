На Кубани за неделю умерло 10 пациентов с коронавирусом, а за сутки заразились 83 человека

Всего в России за сутки коронавирус диагностировали у 8 тыс. 726 человек в 85 регионах , из них 37,1% не имели клинических проявлений болезни. Всего за день умерли 144 пациента и 8 тыс. 57 выздоровели.

Больше всего инфицированных — в Москве (1 тыс. 855), Московской области (762) и Санкт-Петербурге (378). На юге страны и в республиках Северного Кавказа самое большое количество зараженных снова в Ростовской области (196), Дагестане (124), Ставропольском (84) и Краснодарском краях (83), а также Карачаево-Черкесии (76) и Кабардино-Балкарии (73).