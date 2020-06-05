Разбор нового постановления губернатора Кубани

Напомним, режим карантина внутри муниципалитетов отменили 23 мая. При этом карантин в регионе продолжает действовать — сначала его продлили до 6 июня, а затем — до 21 июня. При этом ограничения в регионе продолжают ослаблять. Так, накануне, во время заседания оперштаба власти региона решили открыть с 6 июня все парки, скверы и набережные, стадионы для занятий спортом, а в кафе и ресторанах откроются летние веранды. Кроме того, с 8 июня в крае заработают дежурные группы в детсадах и тренажерные залы площадью до 300 кв. метров. Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разрешил открыть некоторые пляжи — он поручил Роспотребнадзору в каждом случае отдельно рассматривать вопрос о возможности делать доступным тот или иной пляж.