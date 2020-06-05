На улицу снова можно без маски, а детсады откроют не для всех детей. Разбор нового постановления губернатора Кубани
Власти Краснодарского края 4 июня решили ввести новые послабления режима ограничений из-за коронавируса. Юга.ру изучил постановление губернатора
Напомним, режим карантина внутри муниципалитетов отменили 23 мая. При этом карантин в регионе продолжает действовать — сначала его продлили до 6 июня, а затем — до 21 июня. При этом ограничения в регионе продолжают ослаблять. Так, накануне, во время заседания оперштаба власти региона решили открыть с 6 июня все парки, скверы и набережные, стадионы для занятий спортом, а в кафе и ресторанах откроются летние веранды. Кроме того, с 8 июня в крае заработают дежурные группы в детсадах и тренажерные залы площадью до 300 кв. метров. Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разрешил открыть некоторые пляжи — он поручил Роспотребнадзору в каждом случае отдельно рассматривать вопрос о возможности делать доступным тот или иной пляж.
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4 июня на сайте администрации Кубани опубликовали постановление с более точными указаниями относительно режима ограничений. Портал Юга.ру изучил документ и собрал основные изменения, не звучавшие до этого.
Так, в регионе разрешили:
- заниматься спортом на открытых стадионах при соблюдении социальной дистанции в 5 метров и при совместных занятиях не более двух человек (при этом запрет сохраняется для проведения занятий организациями, которые занимаются спортивной подготовкой);
- проводить тренировки членам спортивных сборных России на территории, подведомственной Министерству спорта РФ;
- заниматься в тренажерных залах при наличии отдельного входа, площади не более 300 кв. метров и загрузке не более 25% от общей пропускной способности зала;
- проводить с 21 июня профессиональные спортивные лиги по командным видам спорта с участием не более 10% зрителей от вместимости стадиона;
- открыть с 8 июня дежурные группы детсадов, которые будут работать «с учетом потребности» для детей сотрудников экстренных оперативных служб, медработников и детей из неполных семей. Перед этим вопрос об открытии групп будут рассматривать на заседаниях оперштабов на уровне муниципалитетов и городских округов;
- организовать проведение индицидуальных занятий для студентов выпускных курсов профессиональных образовательных учреждений при соблюдении требований Роспотребнадзора.
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Кроме того, согласно постановлению, необходимо:
- использовать маску при входе в магазины, общественный транспорт, на территории аэропортов, вокзалов и других объектов с массовым пребыванием людей. При этом из документа исключили формулировку «при любом выходе из дома». Это значит, что находиться на улице в масках теперь необязательно;
- всем, кто прибывает отдыхать в санатории, имеющие медицинскую лицензию, необходимо находиться на территории объекта 14 дней.
В документе исключили пункт, который устанавливал приостановку деятельности горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, расположенных на курортах. Однако проведение досуговых, просветительских, рекламных, деловых и иных мероприятий в парках, скверах, на аттракционах, горнолыжных трассах и прочих местах массового посещения все еще остается под запретом.
В регионе по-прежнему нельзя перемещаться между районами без красного или транзитного, синего спецпропуска, так же действуют обсерваторы и пропускные пункты.
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На улицу снова можно без маски, а детсады откроют не для всех детей
Разбор нового постановления губернатора Кубани