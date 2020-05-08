В Краснодаре после карантина открыли больницу скорой помощи. Но не для всех

8 мая в Краснодаре частично возобновила работу больница скорой медицинской помощи (БСМП), ранее в ней обнаружили пациента с коронавирусом

Напомним, 16 апреля больница перестала принимать новых пациентов и закрылась на карантин. Известно, что до этого в отделение травматологии поступила 78-летняя пациентка с коронавирусом (которая позже скончалась в инфекционной больнице Краснодара). После этого на COVID-19 начали тестировать медиков. Выяснилось, что среди них также есть зараженные.

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8 мая в пресс-службе БСМП сообщили, что больницу открыли, но не полностью. Медучреждение начало принимать пациентов, «доставленных экстренно по линии скорой медицинской помощи». «Также сегодня, 8 мая, возобновил свою работу роддом. Платные услуги и плановые операции все еще приостановлены», — добавили в инстаграме организации.

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Как писали Юга.ру, 7 мая два корпуса краснодарской ККБ № 1 временно прекратили прием пациентов, в том числе экстренных больных. Это связали с проведением санитарной уборки. Кроме того, в апреле и мае в Краснодарском крае закрывали на карантин или для санитарной обработки, а также из-за особого противоэпидемического режима отделения больниц в Апшеронске, Хадыженске, Новороссийске, Северском, Крымском, Брюховецком, Белореченском районах, в краснодарском онкодиспансере и краевой клинической больнице №2.