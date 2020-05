В Краснодаре после карантина открыли больницу скорой помощи. Но не для всех

View this post on Instagram

БСМП открыта. Но! Лишь на прием пациентов, доставленных экстренно по линии скорой медицинской помощи. Также сегодня, 8 мая, возобновил свою работу роддом. Платные услуги и плановые операции все ещё приостановлены. Напомним, 16 апреля учреждение закрылось на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий. И прием пациентов был временно приостановлен.