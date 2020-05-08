В Краснодаре после карантина открыли больницу скорой помощи. Но не для всех
8 мая в Краснодаре частично возобновила работу больница скорой медицинской помощи (БСМП), ранее в ней обнаружили пациента с коронавирусом
Напомним, 16 апреля больница перестала принимать новых пациентов и закрылась на карантин. Известно, что до этого в отделение травматологии поступила 78-летняя пациентка с коронавирусом (которая позже скончалась в инфекционной больнице Краснодара). После этого на COVID-19 начали тестировать медиков. Выяснилось, что среди них также есть зараженные.
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8 мая в пресс-службе БСМП сообщили, что больницу открыли, но не полностью. Медучреждение начало принимать пациентов, «доставленных экстренно по линии скорой медицинской помощи».
«Также сегодня, 8 мая, возобновил свою работу роддом. Платные услуги и плановые операции все еще приостановлены», — добавили в инстаграме организации.
Как писали Юга.ру, 7 мая два корпуса краснодарской ККБ № 1 временно прекратили прием пациентов, в том числе экстренных больных. Это связали с проведением санитарной уборки. Кроме того, в апреле и мае в Краснодарском крае закрывали на карантин или для санитарной обработки, а также из-за особого противоэпидемического режима отделения больниц в Апшеронске, Хадыженске, Новороссийске, Северском, Крымском, Брюховецком, Белореченском районах, в краснодарском онкодиспансере и краевой клинической больнице №2.
По данным на 8 мая, в Краснодарском крае зафиксировали 1 тыс. 732 случаев заражения коронавирусом. 21 пациент умер.
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БСМП открыта. Но! Лишь на прием пациентов, доставленных экстренно по линии скорой медицинской помощи. Также сегодня, 8 мая, возобновил свою работу роддом. Платные услуги и плановые операции все ещё приостановлены. Напомним, 16 апреля учреждение закрылось на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий. И прием пациентов был временно приостановлен. #бсмп #скораяпомощь #спешимнапомощь #спасаемжизни #er #stayhome #stayhome #StayAtHome #stopcoronavirus #стопкоронавирус #оставайтесьдома #домалучше #коронавирус #национальныйпроектздравоохранение #нацпроектздравоохранение #минздравроссии #минздравкк #минздравкубань
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