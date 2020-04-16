Больницы в Краснодаре закрывают. Что происходит?
16 апреля в Краснодаре временно прекратили прием пациентов сразу три медицинских учреждения, а больницу скорой помощи закрыли на карантин из-за массового заболевания коронавирусом среди медиков
Напомним, 1 апреля краевая инфекционная больница в своем инстаграме указала, что переходит на режим госпиталя «в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране». С этого момента она принимает только пациентов с подозрением на коронавирус.
16 апреля стало известно, что сразу три медицинских учреждения Краснодара также поменяли режим работы.
БСМП г. Краснодара
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16 апреля на сайте больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Краснодара опубликовали сообщение о том, что в учреждении проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.
«Мы продолжаем оказывать всю необходимую медицинскую помощь пациентам, поступившим ранее и находящимся в стационарах», — говорится в опубликованном заявлении.
Медучреждение возобновит работу в штатном режиме после поступления «особого распоряжения». Пока что пациенты будут доставляться бригадами скорой помощи в другие больницы города. Отметим, что из сообщения не ясно, где именно будут лечить больных.
Портал Юга.ру связался с медсестрой, которая работает в учреждении. На условиях анонимности, она рассказала, что хирургическое отделение больницы закрыли на карантин из-за коронавируса. Эту же информацию подтвердил порталу еще один источник.
Вечером 16 апреля оперативный штаб Краснодарского край опубликовал в соцсетях информацию с пояснением о закрытии БСМП.
Оперштаб сообщил, что больница закрывается на 14 дней на карантин из-за групповой заболеваемости коронавирусом среди сотрудников учреждения.
После того, как в отделение травматологии в экстренном порядке поступила 78-летняя пациентка с коронавирусом (которая позже скончалась в инфекционной больнице Краснодара), отделение было закрыто на карантин, а среди медиков, оказывающих помощь женщине, провели тестирование на COVID-19.
«Несмотря на закрытие отделения травматологии, распространение вируса среди коллектива продолжилось. Поэтому Роспотребнадзором принято решение о закрытии всей больницы на карантин для проведения комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий», — сообщил оперштаб края.
Сейчас персонал больницы и пациенты находятся круглосуточно в медучреждении, продолжается тестирование персонала и больных, а также обеззараживание помещений.
ККБ №1
Информацию о временном ограничении плановых приемов также опубликовали на сайте краевой клинической больницы №1.
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«По причине того, что многие медицинские учреждения города и края перепрофилируют под госпитали для больных с COVID-19, на нашу больницу легла нагрузка именно по экстренным пациентам», — сказано в сообщении.
Администрация медицинского учреждения подчеркнула, что больница будет принимать пациентов с тяжелыми травмами после ДТП, с инсультами, а также при других случаях, требующих экстренной медицинской помощи. Плановые приемы пациентов при этом пока отменены на неопределенный срок.
ККБ №2
Больница вечером 16 апреля также опубликовала информацию об отмене плановых приемов.
В сообщении, опубликованном на сайте ККБ №2 говорится, что с 15 апреля медучреждение перепрофилировалось на оказание помощи пациентам с подозрением на коронавирус, в связи с чем стационарное отделение перевели на строгий противоэпидемический режим.
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Теперь экстренные случаи без подозрения на COVID-19 медики будут перенаправлять в другие медучреждения.
Подчеркивается, что перинатальный центр продолжит работать в прежнем режиме, а всем беременным будет оказана помощь в полном объеме. Отметим, что с 6 апреля посещение роддома запрещено.
После появления информации о закрытии больницы, корреспондент Юга.ру поехал в медучреждение и пообщался с персоналом. Ему рассказали, что больница закрывается «и похоже, что это надолго», так как идет подготовка к приему пациентов с COVID-19. Журналист попытался пройти в приемную больницы, но его не пустили внутрь, сказав, что учреждение закрыто.
Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. К 16 апреля вирус выявили у 27 тыс. 938 человек в 84 регионах России, в Краснодарском крае COVID-19 подтвердили у 260 человек, один мужчина и две женщины скончались.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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