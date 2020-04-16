Больницы в Краснодаре закрывают. Что происходит?

16 апреля в Краснодаре временно прекратили прием пациентов сразу три медицинских учреждения, а больницу скорой помощи закрыли на карантин из-за массового заболевания коронавирусом среди медиков

Напомним, 1 апреля краевая инфекционная больница в своем инстаграме указала, что переходит на режим госпиталя «в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране». С этого момента она принимает только пациентов с подозрением на коронавирус. 16 апреля стало известно, что сразу три медицинских учреждения Краснодара также поменяли режим работы.

БСМП г. Краснодара

16 апреля на сайте больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Краснодара опубликовали сообщение о том, что в учреждении проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. «Мы продолжаем оказывать всю необходимую медицинскую помощь пациентам, поступившим ранее и находящимся в стационарах», — говорится в опубликованном заявлении. Медучреждение возобновит работу в штатном режиме после поступления «особого распоряжения». Пока что пациенты будут доставляться бригадами скорой помощи в другие больницы города. Отметим, что из сообщения не ясно, где именно будут лечить больных.

Портал Юга.ру связался с медсестрой, которая работает в учреждении. На условиях анонимности, она рассказала, что хирургическое отделение больницы закрыли на карантин из-за коронавируса. Эту же информацию подтвердил порталу еще один источник.

Вечером 16 апреля оперативный штаб Краснодарского край опубликовал в соцсетях информацию с пояснением о закрытии БСМП.

Оперштаб сообщил, что больница закрывается на 14 дней на карантин из-за групповой заболеваемости коронавирусом среди сотрудников учреждения .

После того, как в отделение травматологии в экстренном порядке поступила 78-летняя пациентка с коронавирусом (которая позже скончалась в инфекционной больнице Краснодара), отделение было закрыто на карантин, а среди медиков, оказывающих помощь женщине, провели тестирование на COVID-19.

«Несмотря на закрытие отделения травматологии, распространение вируса среди коллектива продолжилось. Поэтому Роспотребнадзором принято решение о закрытии всей больницы на карантин для проведения комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий», — сообщил оперштаб края.

Сейчас персонал больницы и пациенты находятся круглосуточно в медучреждении, продолжается тестирование персонала и больных, а также обеззараживание помещений.

ККБ №1

Информацию о временном ограничении плановых приемов также опубликовали на сайте краевой клинической больницы №1.

«По причине того, что многие медицинские учреждения города и края перепрофилируют под госпитали для больных с COVID-19, на нашу больницу легла нагрузка именно по экстренным пациентам», — сказано в сообщении. Администрация медицинского учреждения подчеркнула, что больница будет принимать пациентов с тяжелыми травмами после ДТП, с инсультами, а также при других случаях, требующих экстренной медицинской помощи. Плановые приемы пациентов при этом пока отменены на неопределенный срок.

ККБ №2

Больница вечером 16 апреля также опубликовала информацию об отмене плановых приемов. В сообщении, опубликованном на сайте ККБ №2 говорится, что с 15 апреля медучреждение перепрофилировалось на оказание помощи пациентам с подозрением на коронавирус, в связи с чем стационарное отделение перевели на строгий противоэпидемический режим.

Теперь экстренные случаи без подозрения на COVID-19 медики будут перенаправлять в другие медучреждения. Подчеркивается, что перинатальный центр продолжит работать в прежнем режиме, а всем беременным будет оказана помощь в полном объеме. Отметим, что с 6 апреля посещение роддома запрещено.

После появления информации о закрытии больницы, корреспондент Юга.ру поехал в медучреждение и пообщался с персоналом. Ему рассказали, что больница закрывается «и похоже, что это надолго», так как идет подготовка к приему пациентов с COVID-19. Журналист попытался пройти в приемную больницы, но его не пустили внутрь, сказав, что учреждение закрыто.

Читайте также: Всех въезжающих в Краснодарский край будут отправлять на обязательный карантин

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. К 16 апреля вирус выявили у 27 тыс. 938 человек в 84 регионах России, в Краснодарском крае COVID-19 подтвердили у 260 человек, один мужчина и две женщины скончались.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)