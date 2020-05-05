В связи с обнаружением коронавируса у пациента, закрылось инфекционное отделение Брюховецкой ЦРБ

Краснодарский край

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Тест на коронавирус у одного из пациентов Брюховецкой центральной районной больницы показал положительный результат

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю приняло решение изолировать 25 человек, которые имели контакты с пациентом, у которого обнаружили COVID-19. Состояние изолированных удовлетворительное, симптомы заболевания пока отсутствуют. У всех был собран биоматериал для проведения тестирования на коронавирус. В настоящее время известно, что закрыто только инфекционное отделение Брюховецкой центральной районной больницы, остальные продолжают работать. Под инфекционное отделение на 12 коек будет переоборудована амбулатория врача общей практики.

Ранее Юга.ру сообщали о госпитализации главного врача Лабинской ЦРБ, у которого тестирование на коронавирус показало положительный результат.

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