В Краснодаре бесплатно вакцинируют домашних животных от бешенства. Когда и где?

12 мая в Краснодаре пройдет вакцинация домашних собак и кошек

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 12 мая пройдет бесплатная вакцинация домашних животных. Специалисты ветуправления Краснодара поставят прививки против бешенства кошкам и собакам. Вакцинация поможет защитить не только питомцев, но и их хозяев.

Читайте также: В Госдуму внесли законопроект о маркировке и едином реестре домашних животных

Мобильный пункт вакцинации будет расположен в микрорайоне Дубинка на пересечении улиц Воронежский Бугор и 1-я Линия Поймы реки Кубань. Поставить прививку можно будет с 13:00 до 14:30.