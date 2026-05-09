В Краснодаре бесплатно вакцинируют домашних животных от бешенства. Когда и где?

  © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
12 мая в Краснодаре пройдет вакцинация домашних собак и кошек

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 12 мая пройдет бесплатная вакцинация домашних животных.

Специалисты ветуправления Краснодара поставят прививки против бешенства кошкам и собакам. Вакцинация поможет защитить не только питомцев, но и их хозяев.

Мобильный пункт вакцинации будет расположен в микрорайоне Дубинка на пересечении улиц Воронежский Бугор и 1-я Линия Поймы реки Кубань. Поставить прививку можно будет с 13:00 до 14:30.

Как писали Юга.ру, в апреле депутаты Ростовской области попросили установить лимит на животных в квартирах.

