Фестиваль «Лестница в небо» в Краснодаре отменили из-за «осложнившейся обстановки в крае»

7 мая пресс-служба рок-фестиваля «Лестница в небо» сообщила об отмене мероприятия в 2026 году. Опен-эйр должен был пройти 29, 30 и 31 мая в Краснодаре на событийной площадке на улице Обрывной.

Организаторы рассказали, что фестиваль отменили из-за «осложнившейся обстановки в крае».

«Практически каждый день Краснодарский край подвергается атакам БПЛА. Тревожная новостная повестка в крае, повышение уровня угрозы — причина того, что фестиваль «Лестница в небо 2026» не состоится. Несколько дней назад силовые структуры, а затем и администрация города запретили нам проводить фестиваль», — написали организаторы.

В пресс-службе отметили, что команда фестиваля «боролась за него до последнего» и рассматривала разные варианты того, как можно провести опен-эйр.