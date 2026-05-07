Фестиваль «Лестница в небо» в Краснодаре отменили из-за «осложнившейся обстановки в крае»
Рок-фестиваль «Лестница в небо», анонсированный на конец мая в Краснодаре, отменили ради безопасности
7 мая пресс-служба рок-фестиваля «Лестница в небо» сообщила об отмене мероприятия в 2026 году. Опен-эйр должен был пройти 29, 30 и 31 мая в Краснодаре на событийной площадке на улице Обрывной.
Организаторы рассказали, что фестиваль отменили из-за «осложнившейся обстановки в крае».
«Практически каждый день Краснодарский край подвергается атакам БПЛА. Тревожная новостная повестка в крае, повышение уровня угрозы — причина того, что фестиваль «Лестница в небо 2026» не состоится. Несколько дней назад силовые структуры, а затем и администрация города запретили нам проводить фестиваль», — написали организаторы.
В пресс-службе отметили, что команда фестиваля «боролась за него до последнего» и рассматривала разные варианты того, как можно провести опен-эйр.
Все купленные билеты можно вернуть там, где они были приобретены. Если билет оформлен через официальный сайт фестиваля lvnebo.ru или через Kassir.ru, то для возврата денег необходимо перейти по ссылке и заполнить заявление.
«Спасибо вам, что ждали, любили и верили. Спасибо, что проживали «Лестницу в небо» вместе с нами — даже сейчас. Мы обязательно встретимся, когда небо над краем снова станет мирным и безмятежным. И тогда это будет по-настоящему грандиозная встреча. Обещаем. Вы — наш самый главный свет», — подытожили организаторы.
Рок-фестиваль «Лестница в небо» основал бизнесмен Андрей Андреев в память о сыне. Впервые опен-эйр прошел в 2014 году на стадионе «Андрей-Арена» в Афипском, а с 2021 года его устраивали в «Усадьбе «Фамилия» под Пластуновской. В 2025 году фестиваль отменили из-за введенных ограничений на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек.
Как писали Юга.ру, краснодарский «Гриль! Рест! Фест!», который должен был состояться в апреле, перенесли на сентябрь.