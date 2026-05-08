В Минпросвещения отказались отменять домашние задания из-за нейросетей

8 мая министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал ТАСС, что домашние задания школьникам отменять не будут.

«Здесь нужно очень аккуратно подходить к использованию искусственного интеллекта. Никогда ИИ не заменит традиционного учителя. А что касается домашних заданий: если школьник списывает, это неправильно, потому что домашние задания — это повторение пройденного материала. И очень важно для того, чтобы были качественные знания и подготовка к экзаменам, выполнять домашние задания самостоятельно, а не чтобы кто-то помогал», — заявил Кравцов.

Дискуссия началась 26 апреля, когда глава Рособрнадзора Анзор Музаев усомнился в смысле традиционной «домашки» в эпоху нейросетей: если ученик передает задачу ИИ и за минуту получает готовый ответ, такая работа теряет образовательную функцию. Музаев также заговорил о возможном сокращении школьной программы — по его словам, перегрузка учеников сегодня стала системной проблемой, а в школах изучают то, что раньше оставляли вузам.

Уже 27 апреля Рособрнадзор отдельно прокомментировал волну заголовков, уточнив: ведомство не предлагает полностью отменять домашние задания — речь идет лишь о пересмотре их формата с учетом новых технологий. Опрошенные педагоги в основном сходятся во мнении, что проверять задание, решенное нейросетью, действительно бессмысленно, но саму идею самостоятельной работы дома отменять нельзя — нужно менять форму проверки, например, просить ученика вживую объяснить, как он пришел к решению.