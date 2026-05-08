Под Краснодаром заработал кукольный театр под открытым небом. Как туда попасть и когда ближайшие спектакли?
На даче в станице Елизаветинской открыли театральную площадку. 10 и 11 мая там покажут спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
13 апреля создатели краснодарского «Любимого театра» сообщили, что открыли театр под открытым небом у себя на даче.
«Любимый театр» — семейный передвижной театр кукол. В 2016 году его создали супруги Елена и Валерий Бураншины.
Создатели отметили, что за все время существования у театра не было собственного помещения, и последние пять лет они думали над идеей создания площадки на территории своего дома в станице Елизаветинской.
«Несколько лет мы вынашивали эту идею: как это — театр на даче, серьезно? Да к нам никто не придет! У нас и дорога не очень, и людей здесь сложно собрать, а из города точно никто не поедет. Но спустя время мы так полюбили наше место и поняли, что театра здесь явно не хватает», — отметили Бураншины.
На открытие их также подтолкнул опыт проведения спектаклей под открытым небом во дворах Краснодара, где собиралось большое количество местных жителей и детей.
В итоге театралы создали сцену и небольшой зрительный зал, где уже в конце апреля сыграли первый спектакль «Два медведя».
Стендап, электронная музыка и стихи:
А 10 и 11 мая в 12:00 состоятся показы спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке», основанного на произведении Александра Пушкина о старике, старухе и золотой рыбке. На мероприятии дети смогут узнать, как важно отвечать добром на добро, быть благодарными и ценить отношения.
Для записи на спектакль необходимо заполнить заявку по ссылке, указав дату и время, количество человек и телефон для связи. Ждать подтверждения не нужно — в день постановки необходимо просто приехать по адресу: станица Елизаветинская, СНТ «Проектировщик», улица Новая, 4.
Стоимость билета каждый гость определяет сам по системе донейшн. Организаторы подчеркнули, что можно приехать заранее, чтобы выпить чай, пообщаться и погулять по территории.
Как писали Юга.ру, 14 мая в Краснодаре пройдет читка пьесы «Водоворот событий».