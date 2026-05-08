Под Краснодаром заработал кукольный театр под открытым небом. Как туда попасть и когда ближайшие спектакли?

На даче в станице Елизаветинской открыли театральную площадку. 10 и 11 мая там покажут спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

13 апреля создатели краснодарского «Любимого театра» сообщили, что открыли театр под открытым небом у себя на даче.

«Любимый театр» — семейный передвижной театр кукол. В 2016 году его создали супруги Елена и Валерий Бураншины.

Создатели отметили, что за все время существования у театра не было собственного помещения, и последние пять лет они думали над идеей создания площадки на территории своего дома в станице Елизаветинской.

«Несколько лет мы вынашивали эту идею: как это — театр на даче, серьезно? Да к нам никто не придет! У нас и дорога не очень, и людей здесь сложно собрать, а из города точно никто не поедет. Но спустя время мы так полюбили наше место и поняли, что театра здесь явно не хватает», — отметили Бураншины.

На открытие их также подтолкнул опыт проведения спектаклей под открытым небом во дворах Краснодара, где собиралось большое количество местных жителей и детей.