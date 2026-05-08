Под Анапой на берег выбросился беременный дельфин. Требуются лекарства, рыба и помощь добровольцев

7 мая объединение добровольцев «Сети, сито, лопата» сообщило , что на берег у Большого Утриша выбросилась беременная самка азовки. Волонтеры добавили, что китообразное «очень хочет родить, но пока никак у нее это не выходит».

У азовки зафиксировали ярко выраженный болевой синдром, сопровождавшийся судорогами, серьезные проблемы с ЖКТ, нарушение ориентации в пространстве и координации движений. Кроме того, на теле обнаружены небольшие раны, в том числе застарелые, что позволяет предположить наличие системного заболевания. Первая помощь волонтеров значительно облегчила состояние животного.

Специалисты продолжают делать диагностику и анализы, чтобы корректировать лечение. Уже выявлены нарушения в работе печени и поджелудочной железы, также есть признаки воспалительного процесса и интоксикации организма.

Организаторы спасательной операции устанавили круглосуточное дежурство, поэтому требуются добровольцы. Условия: желание помочь, стрессоустойчивость, выносливость, отсутствие проблем со здоровьем и возраст от 18 лет.

«Всему научим, одних не бросим. Всю экипировку выдадим. От вас только ваше присутствие, горячий чай, кофе, еда, а также теплая одежда», — добавили организаторы.

Кроме того, волонтерам не хватает денег на лекарства, рыбу для кормления дельфина, логистику и другие неотложные расходы.