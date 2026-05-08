Аэропорты юга не будут работать минимум до 12 мая. Что известно о ситуации?

Ингушетия, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Чечня

  © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
Юга.ру собрали последнюю информацию о закрытии всех аэропортов юга России из-за атаки БПЛА

Предыстория. 8 мая беспилотник попал в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Не работают 13 аэропортов — в Астрахане, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе, Элисте.

8 мая Ассоциация туристов России (АТОР) сообщила, что в южных аэропортах задержаны и отменены уже больше 80 рейсов. В ожидании вылета находятся не меньше 14 тыс. пассажиров. С каждым часом количество задержанных рейсов будет увеличиваться.

Южная транспортная прокуратура заявила, что контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. Для приема жалоб и оказания правовой помощи действует горячая линия: +7 (919) 899-87-33.

В пресс-службе аэропорта Краснодара сообщили, что обстановка в терминалах спокойная. Авиагавань делает все возможное, чтобы обеспечить пасажирам комфортное ожидание. В общей зоне внутренних рейсов дополнительно установили посадочные места и кулеры с питьевой водой.

Глава Минтранса Андрей Никитин поручил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов. О сроках восстановления оборудования в здании аэронавигации в министерстве не сообщают.

По неофициальной информации, ограничения на использование южного воздушного пространства ввели до 23:59 11 мая. Об этом пишет телеграм-канал «Улететь» со ссылкой на свои источники. По их данным, ограничения будут касаться также транзитных рейсов в Турцию, Армению, Египет и другие зарубежные направления.

В Росавиации подтвердили эту информацию, но добавили что распоряжение о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая может быть пересмотрено в сторону сокращения срока.

Как писали Юга.ру, 7 мая в аэропортах юга России вводили ограничения на полеты — задерживался 101 рейс. 

