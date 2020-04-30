В Хадыженске на карантин закрыли отделение горбольницы

В Хадыженске у двух медиков нашли коронавирус и 30 апреля закрыли отделение городской больницы

В Краснодарском крае к 30 апреля коронавирус диагностировали у 1 тыс. 17 человек. За сутки COVID-19 заболели 66 пациентов, из них 13 — в Краснодаре. В Апшеронской центральной районной больнице 24 апреля закрыли на карантин одно отделение из-за инфицированных медиков. На следующий день коронавирус нашли в Клиническом онкологическом диспансере №1 в Краснодаре, после чего там закрыли один корпус. Накануне стало известно , что в поселке Ильском из-за подтвержденного коронавируса перестали работать терапевтическое отделение № 2 и отделение паллиативной медицинской помощи.

Сегодня власти края сообщили, что на карантин закрылось терапевтическое отделение городской больницы Хадыженска . Там коронавирус нашли у двух медиков: анализы у них брали во время предварительного осмотра при выходе на работу. У обоих выявили повышенную температуру до 37,2-37,5 градусов без клинических проявлений. Медсестру и санитарку медицинского учреждения отстранили от смен и перевели в больницу Горячего Ключа. Их состояние здоровья удовлетворительное.

Карантин ввели для недопущения распространения инфекции. В отделении находятся 17 пациентов и 5 сотрудников. По данным оперштаба Кубани, их обеспечили всеми необходимыми медикаментами, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты, а также организовали доставку питания.⠀

У всех пациентов и сотрудников взяли биоматериал для анализов на коронавирус. Остальные отделения учреждения работают в штатном режиме.