Два корпуса краснодарской ККБ № 1 временно прекратили прием пациентов

В Краевой клинической больнице № 1 Краснодара 7 мая сообщили о временном закрытии отделений в двух корпусах, чтобы провести там санитарную обработку

Напомним, 30 марта на входе в ККБ № 1 появились палатки для первичного осмотра пациентов с подозрением на коронавирус, а в середине апреля больница сообщила, что со дня введения карантина в учреждении на неопределенный срок ограничили плановый прием пациентов, потому что на ККБ перенаправили экстренных больных — например, пострадавших в ДТП или людей с инсультами.

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7 мая на сайте ККБ № 1 опубликовали обращение к жителям Краснодаре и края, в котором предупредили, что отделения, которые располагаются в старом и новом корпусах больницы, приостановили прием новых пациентов, в том числе экстренных больных. «В этих корпусах проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия», — говорится в сообщении. В пресс-службе ККБ отметили, что пациенты, которые поступили в больницу ранее находятся в стационаре, продолжают получать медпомощь.

Экстренных больных бригады скорой помощи будут доставлять в другие медицинские учреждения города и края. При этом отделения, которые находятся в здании Центра грудной хирургии, продолжат принимать экстренных пациентов и онкобольных, которые получили отрицательный результат теста на коронавирус. Ранее Юга.ру писали, что в апреле и мае в регионе закрывали на карантин или для санитарной обработки отделения больниц в Апшеронске, Хадыженске, Новороссийске, Северском, Крымском, Брюховецком, Белореченском районах, а также в краснодарском онкодиспансере.

По данным на 7 мая в Краснодарском крае коронавирус выявили у 1 тыс. 633 человек, выздоровели 523 пациента, 21 умер. Всего в России число инфицированных достигло 177,1 тыс. человек.