Часть Северской ЦРБ закрыли на карантин

Напомним, в Краснодарском крае к 29 апреля коронавирус подтвердился у 951 человека. За сутки COVID-19 диагностировали у 63 пациентов, из них 27 зараженных — в Краснодаре. 24 апреля в Апшеронской центральной районной больнице закрыли на карантин одно отделение из-за инфицированных медиков. На следующий день стало известно, что коронавирус нашли в Клиническом онкологическом диспансере №1 в Краснодаре. Из-за этого там закрыли на карантин один корпус.

Оперштаб Краснодарского края 29 апреля сообщил, что сегодня в поселке Ильском на карантин закрыли подразделение Северской ЦРБ. Там выявили один случай заболевания коронавирусом. Зараженного перевели в городскую больницу Горячего Ключа.

Из-за больного закрыли терапевтическое отделение № 2 и отделение паллиативной медицинской помощи. На карантине оказались 30 пациентов и 17 медиков. Они находятся в удовлетворительном состоянии. По данным оперштаба, людей обеспечили горячим питанием, а также у них взяли биоматериалы для анализа на коронавирус.