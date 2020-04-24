На Кубани закрыли отделение районной больницы на карантин из-за заразившихся коронавирусом медиков

Краснодарский край

Распечатать

24 оперативный штаб Краснодарского края сообщил о заражении медиков в Апшеронской районной больнице

В оперштабе рассказали, что 22 апреля коронавирус при первичном анализе выявили у врача-терапевта и санитарки. При этом симптомов у них не было — медиков обследовали как людей, находящихся в зоне риска.

В тот же день по решению Роспотребнадзора закрыли на карантин терапевтическое и приемное отделение больницы, в котором работал инфицированный персонал. В нем находятся 39 пациентов и десять медиков. Еще девять сотрудников самоизолировались дома.

Читайте также:

Из-за карантина перекрыли два этажа терапевтического корпуса. Тем, кто находится внутри, организовали доставку пищи, медикаментов и вещей. Большую часть сотрудников перевели на дистанционную работу.

При это остальные части больницы продолжают работать. В оперштабе добавили, что часть коек неврологического профиля перевели в терапевтические. Чтобы не допустить сбоя в лечении, к работе в медучреждении также привлекли персонал из других подразделений.

В пресс-службе администрации Краснодарского края подтвердили, что в больнице закрыли на карантин одно отделение. Другие части продолжают принимать пациентов.

Напомним, за последние сутки на Кубани выявили 84 случая инфицирования COVID-19, два человека умерли. Таким образом в регионе сейчас зарегистрировано 623 человека с инфекцией. 

Апшеронский район Карантин Коронавирус Медицина

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани закрыли отделение районной больницы на карантин из-за заразившихся коронавирусом медиков
Сочинский аквариум рассказал о нехватке средств для корма животным во время карантина. Там живут бегемот, крокодилы и тюлени
Пожар или взрыв? В мэрии Краснодара рассказали подробности происшествия в многоэтажном доме, в котором погиб мужчина
Что читают россияне на самоизоляции? Данные книжных магазинов
На Кубани поезд сбил 18-летнюю девушку, она осталась жива
В Краснодаре взорвался газ в шестиэтажном доме. Один человек погиб

Лента новостей

Реклама на портале