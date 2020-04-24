На Кубани закрыли отделение районной больницы на карантин из-за заразившихся коронавирусом медиков

В оперштабе рассказали, что 22 апреля коронавирус при первичном анализе выявили у врача-терапевта и санитарки. При этом симптомов у них не было — медиков обследовали как людей, находящихся в зоне риска.

В тот же день по решению Роспотребнадзора закрыли на карантин терапевтическое и приемное отделение больницы, в котором работал инфицированный персонал. В нем находятся 39 пациентов и десять медиков. Еще девять сотрудников самоизолировались дома.