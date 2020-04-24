На Кубани закрыли отделение районной больницы на карантин из-за заразившихся коронавирусом медиков
24 оперативный штаб Краснодарского края сообщил о заражении медиков в Апшеронской районной больнице
В оперштабе рассказали, что 22 апреля коронавирус при первичном анализе выявили у врача-терапевта и санитарки. При этом симптомов у них не было — медиков обследовали как людей, находящихся в зоне риска.
В тот же день по решению Роспотребнадзора закрыли на карантин терапевтическое и приемное отделение больницы, в котором работал инфицированный персонал. В нем находятся 39 пациентов и десять медиков. Еще девять сотрудников самоизолировались дома.
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Из-за карантина перекрыли два этажа терапевтического корпуса. Тем, кто находится внутри, организовали доставку пищи, медикаментов и вещей. Большую часть сотрудников перевели на дистанционную работу.
При это остальные части больницы продолжают работать. В оперштабе добавили, что часть коек неврологического профиля перевели в терапевтические. Чтобы не допустить сбоя в лечении, к работе в медучреждении также привлекли персонал из других подразделений.
В пресс-службе администрации Краснодарского края подтвердили, что в больнице закрыли на карантин одно отделение. Другие части продолжают принимать пациентов.
Напомним, за последние сутки на Кубани выявили 84 случая инфицирования COVID-19, два человека умерли. Таким образом в регионе сейчас зарегистрировано 623 человека с инфекцией.
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