Игра в нормальность. В Краснодаре посмотрят и обсудят аниме «Семья шпиона»

Инклюзивное пространство «Окколо» анонсировало на 15 мая просмотр аниме «Семья шпиона». В центре сюжета — агент под кодовым именем «Сумерки». Он получает задание: в течение недели завести ребенка и найти жену, чтобы внедриться в элитную школу и установить контакт с опасным политиком Донованом Десмондом.

После просмотра участники обсудят понравившиеся сцены. Кроме того, лектор проекта «Новая жизнь» Елена Хомухина проведет лекцию.

Программа:

как в аниме устроена тема «игры в нормальность»;

почему Аня стала одним из самых узнаваемых персонажей современной поп-культуры;

как «Семья шпиона» наследует традиции шпионских историй времен холодной войны и превращает их в историю о человеческой близости.

«На лекции поговорим о том, почему история, построенная на шпионаже и секретах, оказывается одной из самых теплых семейных комедий последних лет. Разберем, как аниме работает с темой масок и социальных ролей, почему образ «идеальной семьи» здесь одновременно пародируется и переосмысляется», — рассказали организаторы.

Мероприятие состоится 15 мая в 18:00 на улице Зиповской, 9К. Вход за пожертвования. Необходима регистрация по ссылке.