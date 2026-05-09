Игра в нормальность. В Краснодаре посмотрят и обсудят аниме «Семья шпиона»

  Кадр из аниме «Семья шпиона» © Скриншот видео с Rutube-канала «H2F.tech»
В Краснодаре 15 мая состоится аниме-просмотр с обсуждением (12+)

Инклюзивное пространство «Окколо» анонсировало на 15 мая просмотр аниме «Семья шпиона». В центре сюжета — агент под кодовым именем «Сумерки». Он получает задание: в течение недели завести ребенка и найти жену, чтобы внедриться в элитную школу и установить контакт с опасным политиком Донованом Десмондом.

В «Семье шпиона» сплелись боевик, комедия положений, душевная семейная драма и супергеройская тема.

После просмотра участники обсудят понравившиеся сцены. Кроме того, лектор проекта «Новая жизнь» Елена Хомухина проведет лекцию.

Программа:

  • как в аниме устроена тема «игры в нормальность»;
  • почему Аня стала одним из самых узнаваемых персонажей современной поп-культуры;
  • как «Семья шпиона» наследует традиции шпионских историй времен холодной войны и превращает их в историю о человеческой близости.

«На лекции поговорим о том, почему история, построенная на шпионаже и секретах, оказывается одной из самых теплых семейных комедий последних лет. Разберем, как аниме работает с темой масок и социальных ролей, почему образ «идеальной семьи» здесь одновременно пародируется и переосмысляется», — рассказали организаторы.

Мероприятие состоится 15 мая в 18:00 на улице Зиповской, 9К. Вход за пожертвования. Необходима регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 мая состоится бесплатная лекция о романе «Унесенные ветром».

