Игра в нормальность. В Краснодаре посмотрят и обсудят аниме «Семья шпиона»
В Краснодаре 15 мая состоится аниме-просмотр с обсуждением (12+)
Инклюзивное пространство «Окколо» анонсировало на 15 мая просмотр аниме «Семья шпиона». В центре сюжета — агент под кодовым именем «Сумерки». Он получает задание: в течение недели завести ребенка и найти жену, чтобы внедриться в элитную школу и установить контакт с опасным политиком Донованом Десмондом.
В «Семье шпиона» сплелись боевик, комедия положений, душевная семейная драма и супергеройская тема.
После просмотра участники обсудят понравившиеся сцены. Кроме того, лектор проекта «Новая жизнь» Елена Хомухина проведет лекцию.
Программа:
- как в аниме устроена тема «игры в нормальность»;
- почему Аня стала одним из самых узнаваемых персонажей современной поп-культуры;
- как «Семья шпиона» наследует традиции шпионских историй времен холодной войны и превращает их в историю о человеческой близости.
«На лекции поговорим о том, почему история, построенная на шпионаже и секретах, оказывается одной из самых теплых семейных комедий последних лет. Разберем, как аниме работает с темой масок и социальных ролей, почему образ «идеальной семьи» здесь одновременно пародируется и переосмысляется», — рассказали организаторы.
Мероприятие состоится 15 мая в 18:00 на улице Зиповской, 9К. Вход за пожертвования. Необходима регистрация по ссылке.
