В краснодарской больнице в условиях карантина родились два младенца

7 мая стало известно о двух младенцах, которых родили в краевой клинической больнице № 2. В нее принимают только тех, у кого подозревают коронавирус

Ранее Юга.ру уже писали об этом медучреждении. С 15 апреля больницу перепрофилировали на оказание помощи пациентам с подозрением на коронавирус, из-за чего стационарное отделение перевели на строгий противоэпидемический режим. В пресс-службе подчеркнули, что всех больных без подозрения будут перенаправлять в другие медучреждения и что перинатальный центр при этом продолжает работать в прежнем режиме.

«К сожалению, эпидемия не обходит стороной беременных. Более того, именно они находятся в группе риска, поэтому мы уделяем самое пристальное внимание таким пациенткам. За ними регулярно наблюдает команда врачей: пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов», — сообщил врач больницы, акушер-гинеколог Марат Арутюнян.

7 мая в инстаграме ККБ № 2 написали, что в больнице ведут прием беременных с COVID-19.

Медик рассказал, что в стационаре уже родились двое младенцев, а у других беременных при этом наблюдается положительная динамика.

«Возможно, они родят своих деток уже выздоровевшими», — добавил он.

В пресс-службе учреждения сообщили, что родившихся забирают в филиал перинатального центра, а контакты с матерью на время полностью прерывают. В обязательном порядке у детей берут анализ на коронавирус.

Арутюнян призвал будущих матерей тщательнее соблюдать правила гигиены, режим самоизоляции и ограничить круг общения с людьми.