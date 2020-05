В краснодарской больнице в условиях карантина родились два младенца

View this post on Instagram

Мы уже рассказывали, что наша больница ведет прием пациентов с covid-19 и тяжелой экстренной сопутствующей патологией. Но, кроме того, мы ведем прием беременных с этим серьезным заболеванием со всего края, которых - вместе с анестезиологами-реаниматологами - наблюдают и успешно принимают роды наши акушеры-гинекологи. Один из них - Марат Арутюнян, врач с огромным опытом работы, принявший роды у сотен мамочек. Вместе с ним в команде акушеров-гинекологов работают Владимир Перов и врач УЗИ Мария Лола. Сразу хотелось бы отметить, чтобы не тревожить будущих мам: то, о чем мы сейчас рассказываем, относится только к стационару ККБ №2 и филиалу перинатального центра (ФПЦ). В нашем перинатальном центре прием беременных, родоразрешения и консультации ведутся в штатном режиме, но, в целях безопасности наших пациентов, введены ограничения на их посещение. "К сожалению, эпидемия не обходит стороной беременных, - говорит Марат Романович. - Более того, именно они находятся в группе риска, поэтому мы уделяем самое пристальное внимание к таким пациенткам. За ними регулярно наблюдает команда врачей: пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов - только так, слаженной командой, в непростых условиях, мы проводим лечение, которое дает положительные результаты. На данный момент в стационаре родилось двое малышей, а у других беременных наблюдается положительная динамика. Возможно, они родят своих деток уже выздоровевшими". Родившиеся в условиях стационара новорожденные транспортируются в ФПЦ, где наблюдаются высококвалифицированным медперсоналом в развернутом специальном госпитале. В обязательном порядке у них берутся анализы на коронавирус, а контакты с матерью, как бы это печально ни звучало, временно прерываются. Однако это значительно снижает риск заражения ребенка, и родители относятся к этому с пониманием. "Сейчас для беременных весьма опасный период, - продолжает Марат Арутюнян. - поэтому от лица нашей команды медиков я бы призвал будущих мам как можно тщательней соблюдать правила гигиены, режим самоизоляции и ограничить круг реального общения с людьми. На вас, дорогие девушки, лежит огромная ответственность за себя и своего ребенка! Будьте здоровы!"