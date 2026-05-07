Парад Победы в Краснодаре состоится. Ранее власти говорили, что его не будет

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Силовики и военные Кубани разрешили проводить парад Победы в Краснодаре

7 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что традиционный военный парад в кубанской столице состоится. Его не проводили три года подряд.

Такое решение власти приняли на совещании совместно с силовыми и военными структурами региона.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов сообщал, что от проведения парада в кубанской столице решено отказаться из соображений безопасности. Однако ситуация изменилась буквально за двое суток до праздника.

Напомним, в Новороссийске 9 мая состоится военный парад. Он пройдет без участия зрителей. В социальных сетях главы организуют онлайн-трансляция мероприятия.

В Москве празднование Дня Победы впервые с 2008 года пройдет в измененном формате. Из соображений безопасности на параде не будет военной техники и воспитанников училищ.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край потратит на День Победы 31 млн рублей.

Парад Победы в Краснодаре состоится. Ранее власти говорили, что его не будет
