На Кубань вернулось тепло: в праздничные выходные воздух прогреется до +28 °C

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 9 и 10 мая

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани в субботу и воскресенье, 9 и 10 мая, ожидается переменная облачность. Днем и вечером в южной половине края может пройти небольшой дождь с грозой. Ночью и утром местами возможен туман. Ночи еще будут прохладными — 8–13 °C. При этом днем воздух прогреется до 22–27 °C, а на Азовском побережье — 19–24 °C. Температура воздуха в горах ночью — 4–9 °C, а днем — 9–14 °C.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер будет слабым. Ночью — 8–13 °C, а днем воздух прогреется до 24 °C.



По данным метеорологов, в Краснодаре 9 мая осадков не ожидается, а 10 мая возможен ливень. Температура воздуха ночью составит 12 °C, днем в субботу потеплеет до 25 °C, а в воскресенье столбик термометра достигнет отметки в 28 °C.

Синоптик Михаил Леус отметил, что пока Краснодар останется под влиянием антициклона, который формирует солнечную, сухую и спокойную погоду, а также способствует дальнейшему росту температуры.