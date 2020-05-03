На Кубани закрыли на карантин еще одну больницу, где нашли очаг коронавируса

Краснодарский край

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В Краснодарском крае в конце апреля закрыли на карантин одну из больниц Крымского района, где выявили очаг коронавирусной инфекции

Всего в Краснодарском крае к 3 мая коронавирус выявили у 1 тыс. 244 человек, 20 пациентов скончались. Юга.ру уже писали, что в конце апреля на карантин из-за коронавируса закрывали отделения больниц в Апшеронске, Хадыженске, поселке Ильском, а также в краснодарском онкодиспансере. Кроме того, в Лабинской ЦРБ умерли два врача с коронавирусом. Накануне стало известно, что на карантин закрыто отделение урологии в больнице Новороссийска.

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В телеграм-канале оперативного штаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса 3 мая сообщил, что в Варениковской больнице Крымской ЦРБ выявили очаг COVID-19, из-за чего 27 апреля ее закрыли на карантин.

По данным оперштаба, в больницу доставили 81-летнего мужчину, который долго болел бронхитом. Ему сделали компьютерную томографию, которая показала признаки пневмонии. Мужчина контактировал с прибывшим из Москвы внуком, поэтому его перевели в госпиталь Крымска. Специалисты установили круг лиц, которые контактировали с пожилым пациентом, и взяли у них анализ на COVID-19.

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В результате положительный тест на коронавирус оказался у внука, дедушки, и еще у 14 людей, с которыми они контактировали. Заболевших перевели в госпиталь Крымска.

Варениковскую больницу 27 апреля закрыли на карантин, в ней изолировали восьмерых инфицированных коронавирусом, в том числе трех медработников.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

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