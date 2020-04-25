В краснодарском онкодиспансере выявили коронавирус. Один из корпусов прекратил прием пациентов

Оперативный штаб Краснодарского края 25 апреля сообщил о том, что из-за коронавируса закрылся корпус в Клиническом онкологическом диспансере №1

Напомним, в Краснодарском крае к 25 апреля коронавирус подтвердился у 707 человек. За сутки COVID-19 диагностировали у 84 пациентов, из них 42 зараженных были обнаружены в Краснодаре.

Накануне, вечером 24 апреля, краевой оперштаб сообщил о том, что в Апшеронской центральной районной больнице закрыли на карантин одно отделение из-за заразившихся коронавирусом медиков.

25 апреля оперштаб опубликовал в соцсетях информацию о том, что в Краснодаре в Клиническом онкологическом диспансере №1 была также выявлена коронавирусная инфекция.

Согласно предписания краевого управления Роспотребнадзора, первый корпус медучреждения временно прекратил прием новых пациентов, выписку и перевод в другие медицинские организации. Сейчас проводится дезинфекция помещений и территории онкодиспансера.

Отмечается, что медицинская помощь пациентам первого корпуса оказывается в полном объеме и они обеспечены всем необходимым.

Родственники пациентов, которые находятся в стационаре первого корпуса, могут связаться с ними по телефону: 8(938)533-30-98.

В сообщении подчеркивается, что основные функции онкодиспансера сохранены, остальные отделения медучреждения работают в штатном режиме.

Напомним, 19 марта журналисты портала Юга.ру посетили некоторые больницы, аптеки и супермаркеты Краснодара, чтобы узнать, как персонал работает во время пандемии. Журналисты побывали и в регистратуре онкодиспансера № 1.