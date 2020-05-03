В отделении горбольницы Новороссийска нашли коронавирус

Всего в Краснодарском крае ко 2 мая выявили 1 тыс. 162 человека с коронавирусом, 20 пациентов скончались, 319 выздоровели. Ранее Юга.ру писали, что в конце апреля на карантин из-за коронавируса закрывали отделения больниц в Апшеронске, Хадыженске , поселке Ильском , а также в Краснодарском онкодиспансере . А в Лабинской ЦРБ скончались два врача с коронавирусом.

В телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края вечером 2 мая сообщили, что в середине апреля в отделение урологии экстренно поступил 71-летний мужчина. На четвертый день у него появились признаки вирусного заболевания, компьютерная томография показала пневмонию, а лабораторный анализ подтвердил коронавирус.

Больного перевели в Крымскую ЦРБ. Туда же отправили двух мужчин 67 лет и одного 81-летнего пациента с признаками коронавируса, которые контактировали с зараженным пациентом урологического отделения. У них взяли анализ, но его результат еще не известен.

Урологическое отделение горбольницы Новороссийска закрыли на карантин. Сейчас там находятся 16 пациентов и две медсестры. Врачей и остальной медперсонал отправили на самоизоляцию, все они сдали анализ на коронавирус. Два сотрудника отделения дома почувствовали недомогание, их тоже госпитализировали в больницу, где у них подтвердился COVID-19.