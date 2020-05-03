В отделении горбольницы Новороссийска нашли коронавирус
В Новороссийске 2 мая закрыли на карантин урологическое отделение Городской больницы № 1, в котором выявили коронавирус
Всего в Краснодарском крае ко 2 мая выявили 1 тыс. 162 человека с коронавирусом, 20 пациентов скончались, 319 выздоровели. Ранее Юга.ру писали, что в конце апреля на карантин из-за коронавируса закрывали отделения больниц в Апшеронске, Хадыженске, поселке Ильском, а также в Краснодарском онкодиспансере. А в Лабинской ЦРБ скончались два врача с коронавирусом.
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В телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края вечером 2 мая сообщили, что в середине апреля в отделение урологии экстренно поступил 71-летний мужчина. На четвертый день у него появились признаки вирусного заболевания, компьютерная томография показала пневмонию, а лабораторный анализ подтвердил коронавирус.
Больного перевели в Крымскую ЦРБ. Туда же отправили двух мужчин 67 лет и одного 81-летнего пациента с признаками коронавируса, которые контактировали с зараженным пациентом урологического отделения. У них взяли анализ, но его результат еще не известен.
Урологическое отделение горбольницы Новороссийска закрыли на карантин. Сейчас там находятся 16 пациентов и две медсестры. Врачей и остальной медперсонал отправили на самоизоляцию, все они сдали анализ на коронавирус. Два сотрудника отделения дома почувствовали недомогание, их тоже госпитализировали в больницу, где у них подтвердился COVID-19.
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Пациентам отделения урологии и тем, кто поступает в больницу с экстренной урологической патологией оказывают помощь дежурные врачи. Урологические койки устроили в соседних отделениях, все необходимые препараты есть в наличии. У всех, кого госпитализируют в горбольницу № 1, проверяют органы грудной клетки.
По словам опертшаба, больница в достаточном количестве обеспчена средствами индивидуальной защиты. Всем пациентам, которые заходят в приемное отделение, выдают маску. Сотрудники приемного отделения и отделения лучевой диагностики, где проводят КТ, еженедельно проходят обследование.
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