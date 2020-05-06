В Белореченской ЦРБ закрыли на карантин два отделения из-за пациента с коронавирусом

К 6 мая в Краснодарском крае число зараженных коронавирусом превысило 1,5 тыс. человек. Ранее Юга.ру писали, что в конце апреля и начале мая в регионе из-за коронавируса закрывали на карантин отделения больниц в Апшеронске, Хадыженске, Новороссийске, Северском, Крымском и Брюховецком районах, а также в краснодарском онкодиспансере. Кроме того, в Лабинской ЦРБ умерли три сотрудника медучреждения с коронавирусом, а в Усть-Лабинске COVID-19 нашли у главврача.

В телеграм-канале краевого оперативного штаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса 6 мая сообщили о карантине в двух отделениях Белореченской ЦРБ, где у пациента накануне выявили коронавирус. Из-за этого терапевтическое и паллиативное отделения ЦРБ приостановили прием и выписку пациентов.