В Белореченской ЦРБ закрыли на карантин два отделения из-за пациента с коронавирусом
В терапевтическом и паллиативном отделениях Белореченской центральной районной больницы с 5 мая ввели на карантин
К 6 мая в Краснодарском крае число зараженных коронавирусом превысило 1,5 тыс. человек. Ранее Юга.ру писали, что в конце апреля и начале мая в регионе из-за коронавируса закрывали на карантин отделения больниц в Апшеронске, Хадыженске, Новороссийске, Северском, Крымском и Брюховецком районах, а также в краснодарском онкодиспансере. Кроме того, в Лабинской ЦРБ умерли три сотрудника медучреждения с коронавирусом, а в Усть-Лабинске COVID-19 нашли у главврача.
В телеграм-канале краевого оперативного штаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса 6 мая сообщили о карантине в двух отделениях Белореченской ЦРБ, где у пациента накануне выявили коронавирус. Из-за этого терапевтическое и паллиативное отделения ЦРБ приостановили прием и выписку пациентов.
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Изолирвоанными оказались 21 пациент и 5 сотрудников больницы. Они обеспечены необходимыми лекарствами и горячим питанием, пообещали в оперштабе.
Кроме того, 36 работников учреждения находятся дома на самоизоляции, за ними ведется медицинское наблюдение. У всех пациентов и сотрудников взяли анализы на коронавирус. Их состояние здоровья удовлетворительное.
Остальные отделения ЦРБ работают в штатном режиме.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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