Госдума 31 марта сразу в трех чтениях одобрила введение наказания за распространение заведомо ложной информации — нарушителям будет грозить штраф или лишение свободы на срок до пяти лет. Законопроект принимался в контексте борьбы с COVID-19 как направленный на ограничение распространения фейков, связанных с коронавирусом. Сейчас же, напомним,в России действует только административная ответственность за фейковые новости, максимальное наказание — арест на 15 суток или штраф.

В Amnesty International считают, что российские власти под предлогом борьбы с коронавирусом «в очередной раз по привычному сценарию вводят новые меры, позволяющие преследовать за свободу самовыражения и за распространение информации, которая противоречит официальной».

«Законопроект был разработан и принят молниеносно, без какого-либо общественного обсуждения и правовой экспертизы. Помимо того, что он идет в разрез с правом на свободу самовыражения, он вообще не предусматривает никаких сдерживающих механизмов, ограничений по времени и общественного контроля, и по сути дела является чрезвычайщиной, которая может окончательно погубить свободу слова в стране», — подчеркнула директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина.

Она отметила, что ограничения права на свободу слова, вводимые в контексте пандемии, допустимы «только если они четко и недвусмысленно прописаны в законе, абсолютно необходимы и соразмерны целям, связанным с защитой общественного здоровья». А общий запрет «аморфных fake news или "распространение недостоверной информации" этим требованиям не отвечает, а потому недопустим, не говоря уже о введении за них уголовной ответственности».

«Главным инструментом государства в борьбе с недостоверной информацией должна быть открытость власти и достоверность и убедительность предоставляемой ею информации — а как раз с этим в России колоссальные проблемы», — добавила Звягина.

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