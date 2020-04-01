Правозащитники назвали принятый на фоне коронавируса закон о фейках «чрезвычайщиной, которая может погубить свободу слова в России»
В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что введение уголовного наказания за распространение фейков несет серьезную угрозу свободе слова в России
Госдума 31 марта сразу в трех чтениях одобрила введение наказания за распространение заведомо ложной информации — нарушителям будет грозить штраф или лишение свободы на срок до пяти лет. Законопроект принимался в контексте борьбы с COVID-19 как направленный на ограничение распространения фейков, связанных с коронавирусом. Сейчас же, напомним,в России действует только административная ответственность за фейковые новости, максимальное наказание — арест на 15 суток или штраф.
В Amnesty International считают, что российские власти под предлогом борьбы с коронавирусом «в очередной раз по привычному сценарию вводят новые меры, позволяющие преследовать за свободу самовыражения и за распространение информации, которая противоречит официальной».
«Законопроект был разработан и принят молниеносно, без какого-либо общественного обсуждения и правовой экспертизы. Помимо того, что он идет в разрез с правом на свободу самовыражения, он вообще не предусматривает никаких сдерживающих механизмов, ограничений по времени и общественного контроля, и по сути дела является чрезвычайщиной, которая может окончательно погубить свободу слова в стране», — подчеркнула директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина.
Она отметила, что ограничения права на свободу слова, вводимые в контексте пандемии, допустимы «только если они четко и недвусмысленно прописаны в законе, абсолютно необходимы и соразмерны целям, связанным с защитой общественного здоровья». А общий запрет «аморфных fake news или "распространение недостоверной информации" этим требованиям не отвечает, а потому недопустим, не говоря уже о введении за них уголовной ответственности».
«Главным инструментом государства в борьбе с недостоверной информацией должна быть открытость власти и достоверность и убедительность предоставляемой ею информации — а как раз с этим в России колоссальные проблемы», — добавила Звягина.
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В марте Юга.ру уже несколько раз писали о фейках, связанных с коронавирусом. Например, 17 марта власти Краснодарского края прокомментировали сообщения о том, что ночью вертолеты распылят над краевым центром лекарство для дезинфекции от коронавируса, заявив, что это неправда. Через два дня полиция опровергла сообщения, что в крае люди в спецкостюмах усыпляют и грабят жильцов в их квартирах. Позднее в полиции назвали фейком информацию о рейдах по школам и штрафах для родителей, чьих детей там нашли. Затем в соцсетях и мессенджерах по всей России начали распространять фейковое сообщение, что с 23 марта людей будут арестовывать и штрафовать за шутки про коронавирус. Накануне в соцсетях распространилось видео о строительстве в Сочи многокорпусного госпиталя для зараженных коронавирусом, которое оказалось фейком. А адыгейские врачи назвали ложной распространяемую в сети информацию о лечебных свойствах имбиря при коронавирусе.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. На момент выхода новости в мире известно о 855 тыс. заболевших, выздоровели 177 тыс. человек, умерли 42 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 31 марта достигло 2 тыс. 337 человек, 17 из них умерли. На Кубани за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом, на лечении сейчас находятся 14 человек, двое из них в тяжелом состоянии.