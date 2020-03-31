В России за фейки можно будет получить до пяти лет лишения свободы

Госдума 30 марта одобрила поправки о внесении уголовного наказания за публичное распространение фейковых новостей

Сейчас в России действует административная ответственность за фейковые новости. Закон о штрафах за них президент Владимир Путин подписал 18 марта 2019 года. Нарушителям грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей и административный арест на срок до 15 суток (он предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно). Госдума обсуждала введение уголовной ответственности за публичное распространение фейковых сведений. Уголовный кодекс РФ предложили дополнить новой статьей 207.1 о введении наказания за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

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Санкцией предлагается ввести штраф от 300 до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, пишет RT. Если после распространения фейков наступили тяжкие последствия (например, вред здоровью человека) нарушителю может грозить штраф до 2 млн рублей, до двух лет исправительных работ, принудительные работы или лишение свободы сроком до пяти лет. Также в законопроекте объяснили понятие обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Это чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения

Напомним, после объявления пандемии коронавируса в российских соцсетях и мессенджерах начали регулярно распространять фейковые новости. Например, 17 марта власти Краснодарского края прокомментировали сообщения о том, что ночью вертолеты распылят над краевым центром лекарство для дезинфекции от коронавируса, заявив, что это неправда. Через два дня полиция опровергла сообщения, что в крае люди в спецкостюмах усыпляют и грабят жильцов в их квартирах. Накануне в полиции назвали фейком информацию о рейдах по школам и штрафах для родителей, чьих детей там нашли. А затем в соцсетях и мессенджерах по всей России начали распространять фейковое сообщение, что с 23 марта людей будут арестовывать и штрафовать за шутки про коронавирус.