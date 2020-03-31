Адыгейские врачи назвали ложной информацию о лечебных свойствах имбиря при коронавирусе

Медики Адыгеи 30 марта прокомментировали распространяемую через соцсети информацию о том, что имбирь может излечить от коронавируса

Напомним, 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса, а 23 марта Всемирная организация здравоохранения предупредила об ухудшении ситуации с COVID-19. Через два дня президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. На момент выхода новости в мире известно о 788,7 тыс. заболевших, выздоровело 166,7 тыс. человек, умерло 37,8 тыс. зараженных. Число инфицированных в России достигло 2 тыс. 337 человек, 17 из них умерли.

В Адыгее известно о четырех случаях заболевания коронавируса. Большинство из них связаны с контактами с зараженными, которые прибыли из Москвы, сообщал министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. Последние несколько дней в соцсетях и мессенджерах начала распространяться информация о том, что имбирь может помочь в лечении COVID-19. Позже люди стали замечать резкое повышение цен на корень имбиря в магазинах. Например, в Краснодаре килограмм имбиря продают за 7 тыс. рублей.

30 марта Минздрав Адыгеи опубликовал обращение врачей к населению с просьбой соблюдать меры профилактики коронавируса. В нем медики заявили, что имбирь не обладает лечебными свойствами против инфекции.

«Уважаемые пациенты, ни имбирь, ни чеснок, ни что-либо еще не защитит вас от коронавируса, если вы не будете придерживаться простых рекомендаций по профилактике COVID-19», — отмечается в обращении. Кроме того, об имбире высказались врачи Майкопской городской поликлиники в инстаграме. По их словам, «имбирь, лимон, чеснок и другие профилактические природные средства» лечат только легкую простуду. «Чтобы приобрести, к примеру, тот же имбирь, многие идут на рынок, в магазины в самый час пик, пользуются общественным транспортом, тем самым нарушая одно из главных правил — избегать людных мест. Источник вируса — человек. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Поэтому лучшая защита от коронавируса — самоизоляция», — отметили медики.