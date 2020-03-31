Адыгейские врачи назвали ложной информацию о лечебных свойствах имбиря при коронавирусе
Медики Адыгеи 30 марта прокомментировали распространяемую через соцсети информацию о том, что имбирь может излечить от коронавируса
Напомним, 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса, а 23 марта Всемирная организация здравоохранения предупредила об ухудшении ситуации с COVID-19. Через два дня президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. На момент выхода новости в мире известно о 788,7 тыс. заболевших, выздоровело 166,7 тыс. человек, умерло 37,8 тыс. зараженных. Число инфицированных в России достигло 2 тыс. 337 человек, 17 из них умерли.
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В Адыгее известно о четырех случаях заболевания коронавируса. Большинство из них связаны с контактами с зараженными, которые прибыли из Москвы, сообщал министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.
Последние несколько дней в соцсетях и мессенджерах начала распространяться информация о том, что имбирь может помочь в лечении COVID-19. Позже люди стали замечать резкое повышение цен на корень имбиря в магазинах. Например, в Краснодаре килограмм имбиря продают за 7 тыс. рублей.
30 марта Минздрав Адыгеи опубликовал обращение врачей к населению с просьбой соблюдать меры профилактики коронавируса. В нем медики заявили, что имбирь не обладает лечебными свойствами против инфекции.
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«Уважаемые пациенты, ни имбирь, ни чеснок, ни что-либо еще не защитит вас от коронавируса, если вы не будете придерживаться простых рекомендаций по профилактике COVID-19», — отмечается в обращении.
Кроме того, об имбире высказались врачи Майкопской городской поликлиники в инстаграме. По их словам, «имбирь, лимон, чеснок и другие профилактические природные средства» лечат только легкую простуду.
«Чтобы приобрести, к примеру, тот же имбирь, многие идут на рынок, в магазины в самый час пик, пользуются общественным транспортом, тем самым нарушая одно из главных правил — избегать людных мест. Источник вируса — человек. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Поэтому лучшая защита от коронавируса — самоизоляция», — отметили медики.
Напомним, на прошлой неделе из-за коронавируса в Адыгее закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. 27 марта ЗАГС Адыгеи посоветовал парам перенести регистрацию брака, а также в республике гостиницам поручили приостановить бронь, а кафе — прием посетителей.
Также почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию, а с 31 марта в Майкопе перестали ходить троллейбусы. Кроме того, 30 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов ввел дополнительные ограничительные меры. Согласно ним, всем жителям республики независимо от возраста порекомендовали не выходить из дома без необходимости, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе главы Адыгеи.
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