Гостиницам Адыгеи поручили приостановить бронь, а кафе — прием посетителей
27 марта в Адыгее ввели дополнительные меры по предотвращению коронавирусной инфекции
Соответствующий указ 27 марта подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В документе написано, что всем гостиницам, санаториям и другим объектам отдыха и размещения необходимо приостановить бронирование и не заселять туристов. Рестораны, бары и кафе также дожны перестать оказывать услуги в помещении, работать можно только навынос и на доставку. Такие меры в регионе ввели из-за распространения коронавируса.
Кроме того, в комитете по туризму и курортам Адыгеи сообщили, что с 26 марта в регионе приостановилии экскурсионное обслуживание. Также в Адыгее запретили оказывать стоматологические услуги, за исключением экстренной помощи.
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Напомним, 24 марта в Адыгее закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. Кроме того, 25 марта экспресс-тест жителя Майкопа показал положительный результат на коронавирус. После этого почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию. 27 марта ЗАГС Адыгеи посоветовал парам перенести регистрацию брака.
На момент выхода новости в мире известно о заражении 558 тыс. человек, выздоровели 127,6 тыс., умерли 25,2 тыс. человек. В России 27 марта зарегистрировали 1 тыс. 36 человек человек с COVID-19, трое умерли.
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