Гостиницам Адыгеи поручили приостановить бронь, а кафе — прием посетителей

Соответствующий указ 27 марта подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В документе написано, что всем гостиницам, санаториям и другим объектам отдыха и размещения необходимо приостановить бронирование и не заселять туристов. Рестораны, бары и кафе также дожны перестать оказывать услуги в помещении, работать можно только навынос и на доставку. Такие меры в регионе ввели из-за распространения коронавируса.

Кроме того, в комитете по туризму и курортам Адыгеи сообщили, что с 26 марта в регионе приостановилии экскурсионное обслуживание. Также в Адыгее запретили оказывать стоматологические услуги, за исключением экстренной помощи.