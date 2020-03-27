Гостиницам Адыгеи поручили приостановить бронь, а кафе — прием посетителей

Адыгея

Распечатать

27 марта в Адыгее ввели дополнительные меры по предотвращению коронавирусной инфекции

Соответствующий указ 27 марта подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В документе написано, что всем гостиницам, санаториям и другим объектам отдыха и размещения необходимо приостановить бронирование и не заселять туристов. Рестораны, бары и кафе также дожны перестать оказывать услуги в помещении, работать можно только навынос и на доставку. Такие меры в регионе ввели из-за распространения коронавируса.

Кроме того, в комитете по туризму и курортам Адыгеи сообщили, что с 26 марта в регионе приостановилии экскурсионное обслуживание. Также в Адыгее запретили оказывать стоматологические услуги, за исключением экстренной помощи.

Читайте также:

Напомним, 24 марта в Адыгее закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. Кроме того, 25 марта экспресс-тест жителя Майкопа показал положительный результат на коронавирус. После этого почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию. 27 марта ЗАГС Адыгеи посоветовал парам перенести регистрацию брака.

На момент выхода новости в мире известно о заражении 558 тыс. человек, выздоровели 127,6 тыс., умерли 25,2 тыс. человек. В России 27 марта зарегистрировали 1 тыс. 36 человек человек с COVID-19, трое умерли

Коронавирус Мурат Кумпилов

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Главного фтизиатра Кубани уволили за то, что скрыла отпуск в Доминикане и вышла на работу
Гостиницам Адыгеи поручили приостановить бронь, а кафе — прием посетителей
«Галерея Краснодар», «СБС Мегамолл», «Красная Площадь» и OZ МОЛЛ закрываются из-за коронавируса. Но некоторые магазины продолжат работать
Кубанские СМИ написали, что любой желающий может бесплатно сдать тест на коронавирус. Так ли это?
Нужен ли России карантин? Результат опроса читателей Юга.ру
Газовики Краснодара рассказали о режиме работы во время коронавируса

Лента новостей

Реклама на портале