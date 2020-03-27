В Адыгее ЗАГС рекомендовал парам перенести регистрацию брака

В Адыгее людей попросили отложить регистрацию браков на более поздний срок из-за коронавируса

В республике жителям предложили использовать портал госуслуг и по возможности сократить визиты в ЗАГС. Кроме того, пары попросили отложить торжественные церемонии на более поздний срок.

«Самыми массовыми обычно являются услуги по регистрации заключения брака в торжественной обстановке. Мы убедительно просим молодых людей перенести ее на более поздний срок. В противном случае число участников церемонии будет ограничено — не более десяти человек, включая сотрудников органа ЗАГС», — сообщили в Управлении ЗАГС по Адыгее.

По данным ведомства, на 26 марта отказов на проведение торжественной регистрации брака не поступало.