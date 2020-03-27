В Адыгее ЗАГС рекомендовал парам перенести регистрацию брака
В Адыгее людей попросили отложить регистрацию браков на более поздний срок из-за коронавируса
В республике жителям предложили использовать портал госуслуг и по возможности сократить визиты в ЗАГС. Кроме того, пары попросили отложить торжественные церемонии на более поздний срок.
«Самыми массовыми обычно являются услуги по регистрации заключения брака в торжественной обстановке. Мы убедительно просим молодых людей перенести ее на более поздний срок. В противном случае число участников церемонии будет ограничено — не более десяти человек, включая сотрудников органа ЗАГС», — сообщили в Управлении ЗАГС по Адыгее.
По данным ведомства, на 26 марта отказов на проведение торжественной регистрации брака не поступало.
Читайте также:
Напомним, 24 марта в республике закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширился на основании постановления главного санитарного врача Адыгеи. Кроме того, 25 марта экспресс-тест жителя Майкопа, прибывшего из Москвы, показал положительный результат на коронавирус. После этого почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию.
На момент выхода новости в мире известно о 533,4 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровело 122 тыс. человек, умерло 24 тыс. человек. В России за последние сутки зарегистрировали 182 новых случая заражения коронавирусом, всего их 840. В Краснодарском крае зафиксированы девять случаев заражения.
Все материалы по теме:
Читайте также
Куда обратиться за помощью
Телефоны и сайты организаций, которые бесплатно помогают людям во время коронавируса