Обереги от коронавируса появились в продаже в Краснодаре, Челябинске, Санкт-Петербурге и других городах России

Краснодарский край, Вся Россия
Юга.ру

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В Краснодаре 3 февраля появилось объявление о продаже оберега от коронавируса. Оказалось, что их продают по всей стране.

В сервисе для размещения объявлений о товарах Avito в феврале начали появляться различные талисманы, которые, по версии продавцов, помогают бороться с коронавирусом. При этом к оберегам просят уважительно относиться, иначе они не будут защищать.

Заплетать волосы, не обниматься и ничего не трогать руками:

«Древний талисман, передан мне от прабабушки, защищает от любых вирусов. Оберегает также от вспышки коронавируса, смертельно опасной болезни, вызывающей осложненную степень пневмонии, оберег защищает, если в него верить и уважительно относиться. Распространяется на болезни, вызывающей грипп», — говорится в объявлении.

Портал Юга.ру нашел похожие объявления в других городах России. Например, в Петрозаводске продавец предлагает выбрать конфигурацию — с радиусом действия в 1 кв. км за 5 тыс. рублей и с радиусом 10 кв. км. за 10 тыс. рублей. В Москве в продаже появилась бронзовая статуэтка доктора Айболита с грушей и большим шприцем в руках. Продавец утверждает, что его товар — лучший оберег от коронавируса.

В Тюмени пошли дальше и выставили на продажу заговоренный деревенской знахоркой русский чеснок, выращенный методом гидропоники на святой воде. В объявлении сказано, что чеснок — это сильный славянский амулет от нечистых духов, который можно носить и мусульманам.

Самый дорогой оберег от коронавируса продают в Санкт-Петербурге — там баночку с зельем предлагают купить за 1 млн 635 тыс. рублей. Предполагается, что она будет нагреваться, когда почувствует рядом уроженцев Китая.

Но не все продавцы в России хотят защитить людей от коронавируса. Например, в Кемерово женщина предлагает купить за 10 рублей котенка — носителя болезни.

Портал Юга.ру призывает не доверять подобным объявлениям и относиться к ним с юмором. Всю актуальную информацию о коронавирусе можно узнать на горячей линии Роспотребнадзора Кубани по телефону: 8 (861) 259-35-22.

Напомним, в декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 5 февраля количество заразившихся достигло 24 тыс. 607 человек, умерших — 494, выздоровели 1 тыс. 28 человек.

Коронавирус Медицина Мошенничество Торговля

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