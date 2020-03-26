В Адыгее расширили список общественных мест, закрытых из-за коронавируса

В Адыгее усилили меры безопасности из-за угрозы коронвируса и расширили список общественных мест, которые временно должны закрыться

С 24 марта в республике закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры. 26 марта этот список расширился на основании постановления главного санитарного врача Адыгеи.

Так, с 27 марта вводится запрет на посещение бань, саун, фудкортов, детских игровых комнат и площадок, досуговых учреждений, предоставление услуг курению кальянов, в том числе в ресторанах, барах и кафе.

Также приостанавливается проведение экскурсий, спортивных, культурных, торжественных, ритуальных и других мероприятий на объектах и в организациях вне зависимости от ведомственной принадлежности и формы собственности, отмечается в документе.