В Адыгее расширили список общественных мест, закрытых из-за коронавируса
В Адыгее усилили меры безопасности из-за угрозы коронвируса и расширили список общественных мест, которые временно должны закрыться
С 24 марта в республике закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры. 26 марта этот список расширился на основании постановления главного санитарного врача Адыгеи.
Так, с 27 марта вводится запрет на посещение бань, саун, фудкортов, детских игровых комнат и площадок, досуговых учреждений, предоставление услуг курению кальянов, в том числе в ресторанах, барах и кафе.
Также приостанавливается проведение экскурсий, спортивных, культурных, торжественных, ритуальных и других мероприятий на объектах и в организациях вне зависимости от ведомственной принадлежности и формы собственности, отмечается в документе.
Запреты будут действовать до особого распоряжения, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе главы Адыгеи.
По официальным данным оперативного штаба Адыгеи, 26 марта в республике у пяти человек, госпитализированных в инфекционную больницу, подозревают коронавирус. Под наблюдением находится 485 жителей региона, вернувшихся из-за границы.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире известно о 495 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровело 119 тыс. человек, умерло 22 тыс. человек. В России за последние сутки зарегистрировали 182 новых случая заражения коронавирусом, всего их 840.
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