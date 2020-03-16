Как защититься от коронавируса? Обязательный минимум — правильно мыть руки и не трогать лицо
Интернет-издание «Медуза» подготовило материалы о том, как правильно мыть руки и как не дотрагиваться до собственного лица чтобы не заболеть коронавирусом. Юга.ру пересказывают самое главное из этих статей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и многие другие медицинские организации рекомендуют всем почаще мыть руки, чтобы люди сами не заражались новым коронавирусом и не передавали его другим. На самом деле мытье рук помогает предотвратить множество заболеваний (от ОРВИ до пищевого отравления), но проблема в том, что люди в основном моют руки неправильно.
Как правильно мыть руки?
ВОЗ рекомендует делать это так:
- Намочите руки (температура воды с точки зрения защиты от инфекций неважна).
- Выдавите мыло или используйте кусковое, чтобы намылить руки. Кстати, особой разницы для здоровья между кусковым и жидким мылом нет, но хорошо бы, чтобы кусковое лежало в мыльнице с дырочками. Антибактериальное использовать не стоит: эффективность его не выше обычного, при этом, возможно, оно способствует появлению устойчивых к антибиотикам бактерий. Но, в любом случае, мыло нужно применять: одной водой эффективно от вирусов и бактерий не избавишься.
- Вспеньте мыло, потерев ладони друг о друга.
- Потрите тыльную сторону каждой ладони и между пальцами.
- Потрите между пальцам, сложив ладони.
- Сложите руки в замок и поводите ими так, чтобы потереть пальцы.
- Потрите большие пальцы.
- Потрите кончики пальцев каждой руки о вторую ладонь.
- Смойте мыло.
- Вытрите руки (бумажным полотенцем, или личным полотенцем, которое вы меняете раз в несколько дней) либо используйте сушилку. Важно, чтобы руки были сухими, иначе на них легко осядут вирусы и бактерии.
- Если вы используете бумажное полотенце, закройте кран с его помощью.
Если вам ближе видеоинструкции, то вот инструкция ВОЗ:
А что делать, если руки грязные, но я не могу помыть их с мылом?
Используйте антисептический гель. Техника примерно такая же, как и в случае с мылом и водой (тереть руки нужно до тех пор, пока они не станут сухими). Но если вы испачкали руки довольно сильно и грязь видна невооруженным глазом, антисептический гель может оказаться не очень эффективным. Поэтому сначала стоит использовать влажные салфетки.
Обратите внимание на то, чтобы в антисептическом геле было не меньше 60% спирта. Кстати, поэтому нужно очень внимательно следить за тем, чтобы дети не лизали руки после того, как им воспользовались: это может привести к алкогольному отравлению.
Когда нужно мыть руки?
Когда они явно грязные. Но не только. Список показаний к мытью рук выглядит так:
- После посещения туалета (всегда!)
- До того, как вы начали готовить еду, в процессе и после
- Перед едой
- После прикосновения к сырым продуктам (мясу, рыбе, овощам)
- После того, как вы высморкались, чихнули или кашлянули
- После прикосновения к животному (свои тоже считаются), его еде или испражнениям
- После посещения общественных мест
- После поездки в общественном транспорте
- После уборки дома
- До и после обработки раны
- До и после того, как вы помогаете больному человеку с диареей или рвотой
- После того, как вы поменяли подгузник или помогли ребенку сходить в туалет
- После того, как прикоснулись к мусору
Юга.ру недавно писали о том, как мыть руки, обрабатывать телефон и пользоваться антисептиками чтобы не заболеть коронавирусом.
Как не трогать лицо — когда кругом коронавирус, это правда важно
Всемирная организация здравоохранения, как и прочие медицинские организации, рекомендует для защиты от заражения коронавирусом не трогать лицо (особенно рот, нос и глаза). Этот совет актуален и во многих других случаях, когда вирус или бактерия передается воздушно-капельным путем. Проблема в том, что, по разным данным, люди трогают лицо в среднем от 16 до 23 раз в час. И эти действия нельзя назвать осознанными. Поэтому мы подготовили инструкцию, которая поможет вам в нелегкой борьбе с этой привычкой.
Постарайтесь понять, что вас провоцирует
Разные исследования показывают, что люди чаще трогают себя (и в основном лицо) в неприятных ситуациях — например, когда им тревожно или они вынуждены обманывать.
Попробуйте уменьшить количество таких ситуаций
Конечно, сказать легче, чем сделать, но все же хорошо бы уменьшить количество стрессовых ситуаций или изменить отношение к ним
К счастью, иногда провоцирующие обстоятельства довольно конкретны и избавиться от них относительно несложно. Например, небольшое исследование показало, что люди с сухой, чувствительной кожей чаще прикасаются к лицу. Вывод — попытайтесь подобрать хорошее увлажняющее средство и используйте другие способы улучшить ситуацию. Если дело в линзах, которые сохнут к концу рабочего дня, — искусственная слеза в помощь. Если проблема в волосах, которые постоянно лезут в лицо, вы знаете, что делать.
Тренируйте осознанность
Если эти приемы не работают или явных провоцирующих факторов нет и вы продолжаете бесконтрольно тянуться к лицу и не останавливаете себя в нужный момент, поможет осознанность, то есть повышенное внимание к своим действиям, чувствам и мыслям.
Есть и мелкие хитрости, которые помогают остановить себя, пусть даже в последний момент.
Нанесите макияж
Есть некоторые скромные данные и личный опыт, которые показывают, что макияж помогает держать руки подальше от лица, чтобы не размазать тени и не стереть тональный крем.
Используйте специальный сайт
Сайт под названием Do Not Touch Your Face («Не трогай свое лицо») следит за вами через камеру и вслух просит остановиться, если ваши руки тянутся к лицу.
Если очень хочется, потрогайте лицо — просто чистыми руками
На самом деле проблема не в том, что люди трогают лицо, а в том, что они трогают его грязными руками. Поэтому, если вы поймали себя на желании дотронуться до лица, просто помойте руки или используйте антисептический гель.