Как защититься от коронавируса? Обязательный минимум — правильно мыть руки и не трогать лицо

Интернет-издание «Медуза» подготовило материалы о том, как правильно мыть руки и как не дотрагиваться до собственного лица чтобы не заболеть коронавирусом. Юга.ру пересказывают самое главное из этих статей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и многие другие медицинские организации рекомендуют всем почаще мыть руки, чтобы люди сами не заражались новым коронавирусом и не передавали его другим. На самом деле мытье рук помогает предотвратить множество заболеваний (от ОРВИ до пищевого отравления), но проблема в том, что люди в основном моют руки неправильно.

Как правильно мыть руки?

ВОЗ рекомендует делать это так: Намочите руки (температура воды с точки зрения защиты от инфекций неважна). Выдавите мыло или используйте кусковое, чтобы намылить руки. Кстати, особой разницы для здоровья между кусковым и жидким мылом нет, но хорошо бы, чтобы кусковое лежало в мыльнице с дырочками. Антибактериальное использовать не стоит: эффективность его не выше обычного, при этом, возможно, оно способствует появлению устойчивых к антибиотикам бактерий. Но, в любом случае, мыло нужно применять: одной водой эффективно от вирусов и бактерий не избавишься. Вспеньте мыло, потерев ладони друг о друга. Потрите тыльную сторону каждой ладони и между пальцами. Потрите между пальцам, сложив ладони. Сложите руки в замок и поводите ими так, чтобы потереть пальцы. Потрите большие пальцы. Потрите кончики пальцев каждой руки о вторую ладонь. Смойте мыло. Вытрите руки (бумажным полотенцем, или личным полотенцем, которое вы меняете раз в несколько дней) либо используйте сушилку. Важно, чтобы руки были сухими, иначе на них легко осядут вирусы и бактерии. Если вы используете бумажное полотенце, закройте кран с его помощью.

Если вам ближе видеоинструкции, то вот инструкция ВОЗ:

А что делать, если руки грязные, но я не могу помыть их с мылом?

Используйте антисептический гель. Техника примерно такая же, как и в случае с мылом и водой (тереть руки нужно до тех пор, пока они не станут сухими). Но если вы испачкали руки довольно сильно и грязь видна невооруженным глазом, антисептический гель может оказаться не очень эффективным. Поэтому сначала стоит использовать влажные салфетки. Обратите внимание на то, чтобы в антисептическом геле было не меньше 60% спирта. Кстати, поэтому нужно очень внимательно следить за тем, чтобы дети не лизали руки после того, как им воспользовались: это может привести к алкогольному отравлению.

Когда нужно мыть руки?

Когда они явно грязные. Но не только. Список показаний к мытью рук выглядит так: После посещения туалета (всегда!)

До того, как вы начали готовить еду, в процессе и после

Перед едой

После прикосновения к сырым продуктам (мясу, рыбе, овощам)

После того, как вы высморкались, чихнули или кашлянули

После прикосновения к животному (свои тоже считаются), его еде или испражнениям

После посещения общественных мест

После поездки в общественном транспорте

После уборки дома

До и после обработки раны

До и после того, как вы помогаете больному человеку с диареей или рвотой

После того, как вы поменяли подгузник или помогли ребенку сходить в туалет

После того, как прикоснулись к мусору

Юга.ру недавно писали о том, как мыть руки, обрабатывать телефон и пользоваться антисептиками чтобы не заболеть коронавирусом.

Как не трогать лицо — когда кругом коронавирус, это правда важно

Всемирная организация здравоохранения, как и прочие медицинские организации, рекомендует для защиты от заражения коронавирусом не трогать лицо (особенно рот, нос и глаза). Этот совет актуален и во многих других случаях, когда вирус или бактерия передается воздушно-капельным путем. Проблема в том, что, по разным данным, люди трогают лицо в среднем от 16 до 23 раз в час. И эти действия нельзя назвать осознанными. Поэтому мы подготовили инструкцию, которая поможет вам в нелегкой борьбе с этой привычкой.

Постарайтесь понять, что вас провоцирует

Разные исследования показывают, что люди чаще трогают себя (и в основном лицо) в неприятных ситуациях — например, когда им тревожно или они вынуждены обманывать.

Попробуйте уменьшить количество таких ситуаций Конечно, сказать легче, чем сделать, но все же хорошо бы уменьшить количество стрессовых ситуаций или изменить отношение к ним

К счастью, иногда провоцирующие обстоятельства довольно конкретны и избавиться от них относительно несложно. Например, небольшое исследование показало, что люди с сухой, чувствительной кожей чаще прикасаются к лицу. Вывод — попытайтесь подобрать хорошее увлажняющее средство и используйте другие способы улучшить ситуацию. Если дело в линзах, которые сохнут к концу рабочего дня, — искусственная слеза в помощь. Если проблема в волосах, которые постоянно лезут в лицо, вы знаете, что делать.

Тренируйте осознанность Если эти приемы не работают или явных провоцирующих факторов нет и вы продолжаете бесконтрольно тянуться к лицу и не останавливаете себя в нужный момент, поможет осознанность, то есть повышенное внимание к своим действиям, чувствам и мыслям.

Есть и мелкие хитрости, которые помогают остановить себя, пусть даже в последний момент. Нанесите макияж Есть некоторые скромные данные и личный опыт, которые показывают, что макияж помогает держать руки подальше от лица, чтобы не размазать тени и не стереть тональный крем. Используйте специальный сайт Сайт под названием Do Not Touch Your Face («Не трогай свое лицо») следит за вами через камеру и вслух просит остановиться, если ваши руки тянутся к лицу.