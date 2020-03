Как защититься от коронавируса? Обязательный минимум — правильно мыть руки и не трогать лицо

Как правильно мыть руки?

А что делать, если руки грязные, но я не могу помыть их с мылом?

Когда нужно мыть руки?

Как не трогать лицо — когда кругом коронавирус, это правда важно

Постарайтесь понять, что вас провоцирует

Есть и мелкие хитрости, которые помогают остановить себя, пусть даже в последний момент.

Нанесите макияж

Есть некоторые скромные данные и личный опыт, которые показывают, что макияж помогает держать руки подальше от лица, чтобы не размазать тени и не стереть тональный крем.

Используйте специальный сайт

Сайт под названием Do Not Touch Your Face («Не трогай свое лицо») следит за вами через камеру и вслух просит остановиться, если ваши руки тянутся к лицу.