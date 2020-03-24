Кинотеатрам, фитнес-клубам и развлекательным центрам Адыгеи запретили работать из-за пандемии коронавируса
В Адыгее 23 марта вышло постановление, обязывающее приостановить работу кинотеатров и других мест массового скопления людей
Помимо кинотеатров, в республике закрыли бассейны, фитнес-клубы и развлекательные центры. Соответствующее постановление 23 марта подписал руководитель Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний. Меры приняли для предотвращения распространения коронавируса, они будут действовать до особого распоряжения.
Журналист портала Юга.ру просмотрел сайты местных кинотеатров, досуговых и спортивных центров. На своих площадках они уточнили условия возврата средств за билеты и продления абонементов.
По данным минздрава Адыгеи на 23 марта, в республике случаев заболевания COVID-19 нет. Под наблюдением находятся 322 человека, вернувшихся из-за границы. У них взяли тесты на коронавирус, итоги лабораторных исследований показали отрицательный результат, добавили порталу Юга.ру в минздраве региона.
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11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Сейчас известно о 438 случаях заражения в России, пять из них зарегистрированы в соседнем Краснодарском крае. На Кубани запретили проводить события с участием более 100 человек, а также любые мероприятия для молодежи и детей. 16 марта министерство культуры края сообщило, что в местных учреждениях культуры до 1 мая ограничили проведение массовых мероприятий. Тем не менее, кинотеатры в регионе продолжают свою работу вопреки рекомендации Минкульта.
На момент публикации новости известно о 382,6 тыс. зараженных в мире. Умерли 16,5 тыс. человек, выздоровели 102 тыс. зараженных.
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