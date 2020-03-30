В Майкопе временно перестанут ходить троллейбусы

Майкопское троллейбусное управление с 31 марта приостановит работу на фоне распространения коронавируса

С 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса, а 23 марта Всемирная организация здравоохранения предупредила об ухудшении ситуации с распространением COVID-19, когда за 12-дневный срок число заболевших увеличилось с 121 тыс. до 381 тыс. человек. Спустя два дня после заявления ВОЗ президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросили жителей страны оставаться дома.

Как защититься от коронавируса?:

После этого в Адыгее закрыли спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а также мечети. Вскоре этот список расширили. Отделы ЗАГС Адыгеи посоветовал парам перенести регистрацию брака, власти республики поручили гостиницам приостановить бронь, а заведениям общепита — прием посетителей.

26 марта в республике выявили первого зараженного коронавирусом. После этого на изоляцию отправили почти 6 тыс. работающих пенсионеров.

По данным оперативного штаба на 30 марта, за последние сутки в Адыгее зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом.