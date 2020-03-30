В Майкопе временно перестанут ходить троллейбусы
Майкопское троллейбусное управление с 31 марта приостановит работу на фоне распространения коронавируса
С 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса, а 23 марта Всемирная организация здравоохранения предупредила об ухудшении ситуации с распространением COVID-19, когда за 12-дневный срок число заболевших увеличилось с 121 тыс. до 381 тыс. человек. Спустя два дня после заявления ВОЗ президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросили жителей страны оставаться дома.
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После этого в Адыгее закрыли спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а также мечети. Вскоре этот список расширили. Отделы ЗАГС Адыгеи посоветовал парам перенести регистрацию брака, власти республики поручили гостиницам приостановить бронь, а заведениям общепита — прием посетителей.
26 марта в республике выявили первого зараженного коронавирусом. После этого на изоляцию отправили почти 6 тыс. работающих пенсионеров.
По данным оперативного штаба на 30 марта, за последние сутки в Адыгее зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом.
В этот же день в администрации Майкопа сообщили порталу Юга.ру, что в республиканском центре временно остановят движение троллейбусов. Ограничительная мера будет действовать до особого распоряжения. В мэрии также уточнили, что маршрутки продолжат работать, однако интервал движения между ними увеличится до 15 минут. На ряде нерентабельных маршрутов автобусы приостановили работу.
Кроме того, в Адыгее изменили работу межмуниципальных маршрутов, таких в регионе 43. Для большинства определили окна движения, в течение которых они будут ходить: с 6:00 до 9:00, с 12:00 до 14:00, с 17:00 до 21:00. Маршруты, которые ходят раз в день, сохранят свой график движения, сообщили в минстрое Адыгеи.
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