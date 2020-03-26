В Адыгее отправили на изоляцию почти шесть тысяч работающих пенсионеров
25 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил направить на карантин работающих пенсионеров
Таких в республике 5,7 тыс. человек. Всем им необходимо получить больничные листы в онлайн-режиме, сообщили 25 марта в пресс-службе главы региона.
Всего в Адыгее проживает более 60 тыс. человек возрастом 65 лет и более. Они наиболее уязвимая для инфекции часть населения, добавили в администрации Адыгеи.
Как писали Юга.ру, экспресс-тест жителя Майкопа, прибывшего из Москвы, 25 марта показал положительный результат на коронавирус.
В республике с 23 марта приостановили свою работу кинотеатры и другие места массового скопления людей. Шесть больниц Адыгеи перевели в режим повышенной готовности, 24 марта закрыли все мечети.
11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. На момент выхода новости в мире инфицировано 487 тыс. человек, выздоровели 117,7 тыс. человек, умерли от коронавируса 22 тыс. человек. В России зарегистрировали 840 случаев заражения коронавирусом. В Краснодарском крае зафиксировали девять человек с COVID-19.
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