В Адыгее отправили на изоляцию почти шесть тысяч работающих пенсионеров

Таких в республике 5,7 тыс. человек. Всем им необходимо получить больничные листы в онлайн-режиме, сообщили 25 марта в пресс-службе главы региона.

Всего в Адыгее проживает более 60 тыс. человек возрастом 65 лет и более. Они наиболее уязвимая для инфекции часть населения, добавили в администрации Адыгеи.

Как писали Юга.ру, экспресс-тест жителя Майкопа, прибывшего из Москвы, 25 марта показал положительный результат на коронавирус.

В республике с 23 марта приостановили свою работу кинотеатры и другие места массового скопления людей. Шесть больниц Адыгеи перевели в режим повышенной готовности, 24 марта закрыли все мечети.