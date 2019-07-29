Мальчика в состоянии комы нашли на улице в центре Краснодара

В Краснодаре 28 июля во дворе многоэтажки нашли 13-летнего мальчика без сознания

Утром в полицию поступило сообщение о том, что на улице Длинной, 34 во дворе многоэтажного дома лежит мальчик без сознания и с телесными повреждениями. Следственный отдел по Западному округу Краснодара организовал доследственную проверку. Следователи установили личность 13-летнего подростка, его мать разыскивают. Сейчас мальчик находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В июле на Кубани произошло несколько происшествий и трагичных случаев, связанных с детьми и подростками. Вот некоторые из них: В аквапарке Гулькевичей утонул четырехлетний мальчик, который отдыхал там с младшим братом и матерью. В Сочи и Новороссийске детей уносило в море, однако их удалось спасти.