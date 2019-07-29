Мальчика в состоянии комы нашли на улице в центре Краснодара
В Краснодаре 28 июля во дворе многоэтажки нашли 13-летнего мальчика без сознания
Утром в полицию поступило сообщение о том, что на улице Длинной, 34 во дворе многоэтажного дома лежит мальчик без сознания и с телесными повреждениями. Следственный отдел по Западному округу Краснодара организовал доследственную проверку.
Следователи установили личность 13-летнего подростка, его мать разыскивают. Сейчас мальчик находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
В июле на Кубани произошло несколько происшествий и трагичных случаев, связанных с детьми и подростками. Вот некоторые из них:
В аквапарке Гулькевичей утонул четырехлетний мальчик, который отдыхал там с младшим братом и матерью. В Сочи и Новороссийске детей уносило в море, однако их удалось спасти.
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В Белореченске трехлетний ребенок выжил после падения из окна второго этажа. В Сочи полуторагодовалая девочка разбилась, упав с балкона на восьмом этаже. Там же двухлетний ребенок пальцем застрял в велосипедной цепи, а другого ребенка мать напоила пивом.
В Краснодаре восьмилетний велосипедист попал под колеса грузовика во дворе многоэтажки. В Темрюкском районе четыре ребенка пострадали в ДТП, которое устроил их пьяный отец.
Громкий случай произошел в селе Великовечном Белореченского района. Там 46-летний мужчина привязал своего десятилетнего сына цепью в сарае и уехал с беременной женой и младшим сыном в роддом. Ребенок освободился, убежал из дома и рассказал о случившемся продавцам в магазине. Прокуратура Краснодарского края заявила о намерении обратиться в суд и потребовать лишить отца родительских прав. Позже мужчина объяснил, почему посадил сына на цепь.
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