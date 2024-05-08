Еще одна авиакомпания откроет прямые рейсы из Сочи в Дубай
Авиакомпания Fly Dubai с июня по сентябрь запустит рейсы по 10 туристическим направлениям
Среди направлений — Батуми, Бодрум, Дубровник, Ольбия, Тиват и Трабзон, острова Корфу, Миконос и Санторини, а также российский курорт Сочи. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика, который представил город так:
«Сочи — известный морской курорт, который может похвастаться величественными видами на Кавказские горы. Посетители могут прогуляться по пышным зеленым лесам или погрузиться в богатое историческое и культурное наследие города».
Авиакомпания планирует совершать три рейса в неделю из Дубая в Сочи и обратно. Стоимость билетов эконом-класса составит около 62 тыс. рублей. Полет в бизнес-классе будет стоить примерно 248 тыс. рублей.
Кроме Fly Dubai, рейсы в Дубай из Сочи совершают компании «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», Red Wings Airlines, «Россия», «Азимут», S7 Airlines.
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