Еще одна авиакомпания откроет прямые рейсы из Сочи в Дубай

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Авиакомпания Fly Dubai с июня по сентябрь запустит рейсы по 10 туристическим направлениям

Среди направлений — Батуми, Бодрум, Дубровник, Ольбия, Тиват и Трабзон, острова Корфу, Миконос и Санторини, а также российский курорт Сочи. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика, который представил город так:

«Сочи — известный морской курорт, который может похвастаться величественными видами на Кавказские горы. Посетители могут прогуляться по пышным зеленым лесам или погрузиться в богатое историческое и культурное наследие города».

Читайте также:

Авиакомпания планирует совершать три рейса в неделю из Дубая в Сочи и обратно. Стоимость билетов эконом-класса составит около 62 тыс. рублей. Полет в бизнес-классе будет стоить примерно 248 тыс. рублей.

Кроме Fly Dubai, рейсы в Дубай из Сочи совершают компании «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», Red Wings Airlines, «Россия», «Азимут», S7 Airlines.

Как писали Юга.ру, в 2024 году спрос на туры в Армению снизился из-за подорожания авиабилетов. 

Аэропорты Сочи

Новости

Погода в Краснодаре: 9 мая в городе будет пасмурно
Еще одна авиакомпания откроет прямые рейсы из Сочи в Дубай
В Туапсе впервые состоится выставка бездомных животных
Многодетные семьи смогут бесплатно посещать все музеи и некоторые парки Сочи
В Анапе беспилотники будут спасать утопающих — соцсети
Появился трейлер драмы «Нужды путешественника» с Изабель Юппер

Лента новостей

Реклама на сайте