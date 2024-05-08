Еще одна авиакомпания откроет прямые рейсы из Сочи в Дубай

Авиакомпания Fly Dubai с июня по сентябрь запустит рейсы по 10 туристическим направлениям

Среди направлений — Батуми, Бодрум, Дубровник, Ольбия, Тиват и Трабзон, острова Корфу, Миконос и Санторини, а также российский курорт Сочи. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика, который представил город так:

«Сочи — известный морской курорт, который может похвастаться величественными видами на Кавказские горы. Посетители могут прогуляться по пышным зеленым лесам или погрузиться в богатое историческое и культурное наследие города».