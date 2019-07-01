В Сочи ребенка унесло в море на SUP-серфе

В Сочи 1 июля спасатели доставили на берег мальчика, которого унесло в море на SUP-серфе

К спасателям обратился мужчина и рассказал, что его сын плавал на доске с веслом в акватории пляжа санатория «Актер». Однако позже мужчина потерял его из виду.

«Спасатели вышли в море на катере и обнаружили мальчика, которого течением отнесло в район санатория "Правда". Ребенка подняли на борт и доставили на берег, где и передали родителям», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Медицинская помощь ребенку не потребовалась.