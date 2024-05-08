Погода в Краснодаре: 9 мая в городе будет пасмурно

С 8 мая по территории Краснодарского края начал проходить холодный фронт, который задержится до 12 мая. Он принесет в регион ночные и утренние туманы и дожди. Об этом Юга.ру сообщила замначальника Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Светлана Попова.

Однако, по данным метеоролога, уже с 9 по 12 мая дождь ожидается только в южной половине края и в центральных районах. В северной половине края преимущественно без осадков. В горах прогнозируют дожди и мокрый снег. Днем и вечером 11 мая, а также в течение суток 12 мая местами грозы.



Также на выходных, 9-12 мая, ночью и утром на Кубани (исключая Азовское и Черноморское побережья) будут заморозки от -3 до 0 °С.



По ночам температура воздуха будет:

9 мая — 7-12 °С;

с 10 по 11 мая — 3-8 °С;

12 мая — 10-12 °С (на юге региона).

Дневные температуры в указанный период 16-21 °С, в юго-восточных предгорных районах 12-17 °С.