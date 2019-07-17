Ребенок из Мурманска приехал в лагерь в Краснодарском крае, но уснул в автобусе и не уехал обратно

В Туапсинском районе в июле семилетнего ребенка из Мурманска после отдыха в лагере забыли сопровождающие

Жительница Мурманска рассказала РЕН ТВ, что ее сын отдыхал вместе с сестрой в детском лагере «Золотой колос» в поселке Новомихайловском. После окончания смены его вместе с сестрой повезли на автобусе к вокзалу. По словам женщины, по дороге ее сын уснул, а когда проснулся, автобус был пуст. Ребенок выбрался наружу через открытое окно со стороны водителя. Мальчик пришел в ближайший магазин и спросил, где он находится. После этого потерявшегося ребенка отвезли в комиссию по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что поезд, на котором он должен был ехать, ушел. Его сестра вернулась домой 14 июля, а мальчика направили на еще одну смену в детский лагерь «Юбилейный» в поселке Шепси. Мать ребенка рассказала, что сначала согласилась на такие меры, однако потом мальчик стал скучать по дому и проситься обратно. Она уточнила, что у сына в лагере нет никаких вещей, так как сестра уехала с его чемоданом и мобильным телефоном.

В пресс-службе администрации Туапсинского района порталу Юга.ру сообщили, что ситуация находится на контроле властей муниципалитета. Начальник управления по опеке и попечительству администрации района Светлана Сувернева 17 июля рассказала порталу Юга.ру, что ребенка забыли в автобусе сопровождающие. «Директор лагеря разрешил ребенку остаться на смену. Мать ребенка написала заявление о том, что согласна на это. В здравнице отдыхает группа детей из Мурманска — земляки мальчика. Он пробудет там до конца смены, а потом вместе с этой группой и сопровождающими отправится домой», — сказала Сувернева.

Начальник управления опеки добавила, что ребенку дали вещи. Вожатые разрешают ему звонить домой. «Он накормлен, напоен. В лагере ему не скучно, так как все время детей расписано: для них проводят развлекательные программы», — добавила Сувернева. В детском оздоровительном лагере «Юбилейный» порталу Юга.ру отказались комментировать ситуацию. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края журналисту Юга.ру сообщили, что не проводят проверку по факту случившегося, но держат ситуацию на контроле.