4-летний ребенок утонул в аквапарке в Гулькевичах

Следователи выясняют обстоятельства гибели 4-летнего мальчика в аквапарке в городе Гулькевичи

Инцидент произошел 3 июля. В аквапарке отдыхала 32-летняя женщина с сыновьями 3 и 4 лет.

«По предварительным данным, около 19 часов женщина обнаружила 4-летнего сына в одном из бассейнов аквапарка без признаков жизни. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть ребенка», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи намерены дать юридическую оценку действиям матери погибшего и сотрудников аквапарка.