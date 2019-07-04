4-летний ребенок утонул в аквапарке в Гулькевичах

Краснодарский край

Распечатать

Следователи выясняют обстоятельства гибели 4-летнего мальчика в аквапарке в городе Гулькевичи

Инцидент произошел 3 июля. В аквапарке отдыхала 32-летняя женщина с сыновьями 3 и 4 лет. 

«По предварительным данным, около 19 часов женщина обнаружила 4-летнего сына в одном из бассейнов аквапарка без признаков жизни. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть ребенка», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи намерены дать юридическую оценку действиям матери погибшего и сотрудников аквапарка. 

Гулькевичский район Дети смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи мужчина открыл стрельбу с балкона, прибывшие силовики нашли его мертвым
Пожар в пятиэтажке в районе вокзала Краснодар-I потушили
4-летний ребенок утонул в аквапарке в Гулькевичах
В Адыгее разработали эталонный сценарий традиционной адыгской свадьбы
Житель Сочи из ревности убил бездомную женщину, которую привел к себе жить
Матвиенко предложила к новому учебному году запретить брать мобильные телефоны в школах

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале