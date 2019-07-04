4-летний ребенок утонул в аквапарке в Гулькевичах
Следователи выясняют обстоятельства гибели 4-летнего мальчика в аквапарке в городе Гулькевичи
Инцидент произошел 3 июля. В аквапарке отдыхала 32-летняя женщина с сыновьями 3 и 4 лет.
«По предварительным данным, около 19 часов женщина обнаружила 4-летнего сына в одном из бассейнов аквапарка без признаков жизни. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть ребенка», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи намерены дать юридическую оценку действиям матери погибшего и сотрудников аквапарка.
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