«Мне не с кем было его оставить». Житель Белореченского района рассказал, почему посадил сына на цепь
Житель Белореченского района Валентин Матвиенко 23 июля объяснил, почему посадил на цепь в сарае своего десятилетнего сына
Мужчина признал вину и заявил, что был вынужден так поступить: поскольку у его нынешней супруги начались роды, семье нужно было ехать в Краснодар.
«Из двух зол я выбрал наименьшее зло: или я мог бы потерять супругу и ребенка, или я посадил сына на цепь на полтора-два часа. У супруги начались роды, я уложил ее на заднее сидение автомобиля, четырехлетнего ребенка закрепил в детском кресле на переднем сидении автомобиля. Старшего сына в машину сажать было некуда. У меня нет родственников в России, мне не с кем было его оставить», — рассказал Матвиенко корреспонденту ТАСС.
Сейчас белореченец присматривает за четырехлетним сыном, так как жена недавно родила ребенка. Мужчина добавил, что не будет возражать, если старшего сына передадут матери.
«Я обеими руками только за то, чтобы ребенок проживал с матерью. Но на протяжении шести лет от матери ребенка не поступало каких-либо звонков, в которых она интересовалась бы его здоровьем. Она ни разу не пришла в школу, не спросила о его успехах», — заключил Матвиенко.
Мать мальчика Виктория Пономарчук 23 июля заявила корреспонденту ТАСС, что бывший муж не давал ей видеться с сыном шесть лет и она не могла контролировать здоровье ребенка.
«Судом запрет на общение установлен не был, я обращалась в полицию, органы опеки, прокуратуру и к судебным приставам, мне приходили ответы, в которых говорилось, что воздействовать на отца ребенка в решении этого вопроса не могут», — уточнила женщина.
Пономарчук рассказала, что ребенок находится в тяжелом психологическом состоянии. Мальчик пробудет в реабилитационном центре несколько месяцев — это необходимо из соображений безопасности. После реабилитации женщина планирует забрать сына.
«Важно, чтобы он находился под присмотром психологов, потому что его психологическое состояние оценивают как тяжелое, он находится в шоковом состоянии. Он боится, что попадет обратно к папе. Кроме того, у ребенка вздут живот, диагностирована деформация верхних частей тела, потому что какое-то время не кормили его. Худой, бледный, долгое время не был на свежем воздухе», — добавила она.
Как сообщали Юга.ру, 46-летний житель села Великовечного 18 июля привязал своего десятилетнего сына цепью в сарае и уехал с беременной женой и младшим сыном в роддом. Ребенок освободился, убежал из дома и рассказал о случившемся продавцам в магазине. Прокуратура Краснодарского края заявила о намерении обратиться в суд и потребовать лишить отца родительских прав.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что семья пострадавшего мальчика не состояла на учете как неблагополучная.
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