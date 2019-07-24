Мужчина признал вину и заявил, что был вынужден так поступить: поскольку у его нынешней супруги начались роды, семье нужно было ехать в Краснодар.

«Из двух зол я выбрал наименьшее зло: или я мог бы потерять супругу и ребенка, или я посадил сына на цепь на полтора-два часа. У супруги начались роды, я уложил ее на заднее сидение автомобиля, четырехлетнего ребенка закрепил в детском кресле на переднем сидении автомобиля. Старшего сына в машину сажать было некуда. У меня нет родственников в России, мне не с кем было его оставить», — рассказал Матвиенко корреспонденту ТАСС.

Сейчас белореченец присматривает за четырехлетним сыном, так как жена недавно родила ребенка. Мужчина добавил, что не будет возражать, если старшего сына передадут матери.

«Я обеими руками только за то, чтобы ребенок проживал с матерью. Но на протяжении шести лет от матери ребенка не поступало каких-либо звонков, в которых она интересовалась бы его здоровьем. Она ни разу не пришла в школу, не спросила о его успехах», — заключил Матвиенко.