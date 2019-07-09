В Новороссийске Сапсерфер спас девочку, которую уносило в море на матрасе
Сапсерфер спас маленькую девочку, которая плавала на надувном матрасе возле необорудованного пляжа в Новороссийске
Инцидент произошел на пляже у мемориала «Малая земля». Он не оборудован для купания, поэтому там не дежурят спасатели.
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По словам очевидцев, девочка примерно пятилетнего возраста купалась на надувном матрасе в виде единорога под присмотром взрослых. Неожиданно ее стало очень быстро уносить в море. На помощь ей бросились около десяти взрослых, но догнать матрас они не смогли. Девочка испугалась и заплакала, ее заметил плавающий неподалеку сапсерфер.
Он догнал девочку и помог ей, пишет «Наша газета».
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