В Сочи двухлетний мальчик пальцем застрял в цепи велосипеда
Сочинские спасатели 18 июля помогли двухлетнему мальчику, палец которого застрял в цепном механизме велосипеда
Инцидент произошел вечером 18 июля Адлерском районе. Супруги после прогулки оставили во дворе свои велосипеды и упустили момент, когда их сын засунул палец между звеньев цепи. Отец не смог вынуть палец ребенка и вызвал спасателей.
Сотрудники «Кубань-СПАС» ручным гидравлическим инструментом перекусили цепь и освободили палец мальчика.
Операция длилась четыре минуты, в это время спасатели поддерживали ребенка, так что он не заплакал, рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Как сообщали Юга.ру, 1 июля в Сочи ребенка унесло в море на SUP-серфе. Спасатели нашли его и на катере доставили на берег.
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