В Сочи двухлетний мальчик пальцем застрял в цепи велосипеда

Сочинские спасатели 18 июля помогли двухлетнему мальчику, палец которого застрял в цепном механизме велосипеда

Инцидент произошел вечером 18 июля Адлерском районе. Супруги после прогулки оставили во дворе свои велосипеды и упустили момент, когда их сын засунул палец между звеньев цепи. Отец не смог вынуть палец ребенка и вызвал спасателей.

Сотрудники «Кубань-СПАС» ручным гидравлическим инструментом перекусили цепь и освободили палец мальчика. Операция длилась четыре минуты, в это время спасатели поддерживали ребенка, так что он не заплакал, рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».