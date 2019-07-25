В Краснодаре во дворе многоэтажки грузовик переехал восьмилетнего велосипедиста

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 25 июля во дворе многоэтажного дома восьмилетний мальчик умер под колесами грузовика

Авария случилась в 17:20 на улице Командорской. Полиция установила, что 47-летний водитель грузовой машины KIA ехал по двору, когда сбоку из-за забора выехал восьмилетний мальчик на велосипеде. Ребенок врезался в автомобиль, упал и ударился об асфальт.

От полученных травм мальчик умер. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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В Краснодаре во дворе многоэтажки грузовик переехал восьмилетнего велосипедиста
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