В Краснодаре во дворе многоэтажки грузовик переехал восьмилетнего велосипедиста
В Краснодаре вечером 25 июля во дворе многоэтажного дома восьмилетний мальчик умер под колесами грузовика
Авария случилась в 17:20 на улице Командорской. Полиция установила, что 47-летний водитель грузовой машины KIA ехал по двору, когда сбоку из-за забора выехал восьмилетний мальчик на велосипеде. Ребенок врезался в автомобиль, упал и ударился об асфальт.
От полученных травм мальчик умер. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
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