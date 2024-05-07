Радоница — праздник «вселенского» поминовения умерших (Родительский день). В Русской Православной Церкви его отмечают во вторник после Фомина Воскресенья — на второй неделе после Пасхи. В этот день православным полагается посещать кладбища, молиться и убирать могилы усопших родственников. Однако решение предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной остается за региональными властями, а порой и за работодателями. Юга.ру выяснили, что многие жители Краснодарского края не ожидают выходной на Радоницу, а также рассмотрели практики в других регионах и вспомнили традиции и историю праздника. Радоница на Кубани: выходной или нет? В 2020 году в период карантина митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (умер в том же году от коронавируса) просил администрацию края сделать на Радоницу выходной для всех жителей Кубани. Это решение было принято, однако за неделю до праздника губернатор отменил его из-за риска распространения вируса. В 2023 году после обращения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория депутаты ЗСК решили сделать Радоницу праздничным нерабочим днем и прописали график выходных на этот праздник до 2053 года. Это совпало с позицией губернатора, который ранее рекомендовал работодателям дать сотрудникам выходной. 14 мая 2024 года в Краснодарском крае объявлен нерабочим днем. Однако, по результатам опроса Юга.ру, далеко не все жители края получат выходной: почти 50% опрошенных уверены, что в этот день они будут работать как обычно.

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Как в других регионах? И можно ли работать в выходной? Сегодня Радоница — официально выходной день не только на Кубани, но и в других регионах России: в Брянской, Волгоградской, Кемеровской, Оренбургской, Иркутской, Пензенской и Саратовской областях, а также в республиках Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее. В 2016 году дума Ставропольского края объявила Радоницу выходным днем вплоть до 2049 года. Во всех этих регионах ежегодно составляется производственный календарь, по которому Радоница объявлена нерабочим днем. Это означает, что выходной предоставляется всем работникам коммерческих организаций и работникам организаций, которые финансируются из муниципального и краевого/областного бюджета. Однако от региона к региону есть отличия: администрации могут не дать дополнительного выходного, если Радоница выпадает на день, который и так является выходным по производственному календарю. Например, именно так решили депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в 2022 и 2023 годах. Также известно желание некоторых граждан работать на Радоницу. В этом случае оплата их услуг за этот день повышается, и это правило действует во всех регионах, где Радоница нерабочий день. Например, в Саратовской области: если работник хочет работать в праздник Радоницы, начальство обязано оплатить его работу не менее, чем в двойном размере. Культурные смыслы и происхождение праздника Переходя к смыслам самого праздника, следует отметить заявление властей Краснодарского края о том, что решение о нерабочей Радонице принято для сохранения традиций духовной культуры граждан — чтобы дать возможность жителям края провести этот день по православной традиции. В восточнославянской традиции Радоница — это день общецерковного поминовения усопших. В Украине, Беларуси и Подляшье (Польша) Радоница называется Проводами, а у южных славян — побусани или бусани. Основной смысл праздника в том, чтобы после светлой Пасхи православные люди могли разделить со своими усопшими близкими радость воскресения Христова и грядущего воскресения мертвых.

Радоница в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Изначально Радоница была языческим праздником — Радуницей. Интересно происхождение этого слова: по всей видимости, славяне заимствовали его у балтийских народов. По-литовски raudine или rauda означает «молитва за умерших с плачем и причитанием». Диалектные же названия праздника говорят о сближении Радуницы с «радованием», «радостью». Однако в каких ритуальных формах российский народ выражал радость? Народные обычаи празднования Радоницы в России Сегодня важно разделять народные и христианские обычаи, принятые к исполнению в Радоницу. Православная церковь осуждает некоторые народные поминальные практики, связанные с Радоницей, называя их языческими. К примеру, по убеждению епископа Обуховского Ионы, поминовение предков алкоголем, распространенное в советское время, говорит о том, что после революции православная традиция празднования постепенно угасала: «Произошло возвращение к язычеству в такой достаточно грубой форме — поминовение усопших превратилось в языческие тризны. Нужно стремиться к тому, чтобы избегать подобных вещей. Если приходить на кладбище, то взять с собой молитвослов с молитвами об усопших». Из сказанного выше понятно, что наряду с православной русские люди испокон века чтили и народную традицию празднования Радоницы. О ней осталось множество сведений.

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Мало в каких губерниях Российской Империи было принято ходить на кладбище — поминали в церкви и дома за столом. В Черниговской губернии покойным родственникам выставляли на стол «завтрак», «обед» и «ужин», на подоконник ставили воду и сыпали в нее хлебные крошки. На русском северо-востоке топили баню, оставляли ее «пустой», сами же в этот день не мылись, а на следующее утро в золе, предварительно рассыпанной на полу, искали следы усопших. А вот на землях нынешних Беларуси и Украины после Радуницы было принято мыться в бане, отменяя тем самым запрет на купание, соблюдаемый в других областях со Страстного Четверга. В Полесье на Радуницу красили яйца, но не как на Пасху — в красный, а в так называемые жалобные цвета — желтый или зеленый. До революции жители некоторых губерний верили, что поминать умерших раньше Радуницы нельзя. Однако в советское время, когда посещение церкви для многих было под запретом, люди приходили праздновать Пасху на кладбище, тем самым объединяя ее с Радуницей. Белорусы на Радуницу готовили разнообразные закуски (яичницу, крашеные яйца, пироги, лепешки, кутью, запеканки), варили пиво, покупали водку. После полудня шли на кладбище. Приглашали священника для панихиды или заупокойной молитвы. Затем катали по могиле крашеные яйца, поливали надгробие пивом или водкой. Одно крашеное яйцо зарывали в землю, после чего могилы накрывали рушниками (декоративными вышитыми полотнами), на которые ставили нечетное количество сухих блюд. Трапеза сопровождалась присказками, например, «святые родители, ходите к нам хлеба-соли поесть». Курить не воспрещалось: «Покойник любил курить — покурим». На обратном пути можно было угостить встречных нищих крашеными яйцами и другой едой с напитками. Вечером старики оставались дома, а молодые отправлялись в кабак водить хороводы, играть в игры, петь песни, веселиться. В общем, как говорит белорусская присказка: «на Радуницу до обеда пашут, после обеда плачут, а вечером скачут». Также в Радуницу русские дети «окликали» первый весенний дождь, с самого утра следя за облаками и тучками. В старину говорили, что не было еще ни одной Радуницы без капельки дождя. Если облачко или тучка появлялись, было принято кричать присказки, например, «поливай, дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен поливай ведром» и другие. Если дождь все-таки начинался, детвора бросалась умываться «небесной водицей», что должно было, по словам старших, принести счастье. Если при этом гремел первый весенний гром, молодые женщины и девушки начинали умываться дождем через серебряные и золотые кольца, полагая, что так сохраняется красота и мудрость.

Самые известные народные поговорки о Радонице: Веселая масленица — бесстыдная горе-пьяница, а гулливая Радоница — светлой радости приятельница.

Не угости честь-честью покойного родителя о Радонице — самого на том свете никто не помянет, не угостит, не порадует.

Если во вторник на Радоницу дождь, то говорили: «Божья Мать коромыслом будет воду носить». Празднование Радоницы в православной традиции Сегодня, согласно уставу РПЦ, поминовение мертвых в понедельник или вторник Фоминой седмицы после Фомина Воскресения возобновляется пением литии по усопшим верным, прекращающееся после Великого Четверга. Радоница, таким образом, выпадает на попразднование Антипасхи. В этот день заупокойная служба не предусмотрена, поскольку устав не допускает смешения скорбно-заупокойного и торжественно-праздничного. Однако, согласно порталу pravmir.ru, на Радоницу после Литургии или вечернего богослужения до сих пор совершается полная панихида, в которую включаются пасхальные песнопения. Впрочем, и это можно объяснить, поскольку, согласно миланскому епископу, проповеднику, богослову и поэту IV века н. э. Амвросию Медиоланскому, в этот день «достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со святыми мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возвестить славу воскресения Господня». Как свидетельствует архиепископ Константинопольский, богослов IV века н. э. Иоанн Златоуст, Радоница отмечалась уже в древности. Хотя названия были разные, смысл праздника был тот же, что и сегодня: христианин должен радоваться рождению своих ушедших близких в жизнь вечную. Христова победа над смертью должна вытеснить печаль и скорбь от временной разлуки с родными. Ниже — церковные советы по празднованию Радоницы.

Радоница в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Основные действия православного христианина на Радоницу: посещать церковь и кладбища,

молиться об усопших с «трезвенным» умом и чистым сердцем,

рекомендуется причаститься Тела и Крови Христовой,

пить, но не напиваться на могилах (в идеале — вообще не пить),

не оставлять еду, питье и пасхальные яйца на могилах — это язычество: лучше раздать продукты нищим. Основные смыслы мирянина, посещающего кладбище на Радоницу: Радоница — вселенский Родительский день, связанный с переходящим великопостно-пасхальным циклом.

Кладбище — святое место, где покоятся близкие в ожидании воскресения; нужно держать могилы в чистоте и ухоженности.

Могильный крест символизирует нахождение тела в земле, а души на небе; под ним скрыто «семя», которое произрастает для вечной жизни. На похоронах крест ставят у ног покойного, лицо которого обращено к нему. Для скромного христианина достаточно простого железного или деревянного креста; богатые надгробия из мрамора и гранита считаются плохим тоном.

Придя на кладбище на поминки, нужно зажечь свечу и совершить литию, то есть усиленное моление (можно для этого пригласить священника). Можно прочитать акафист об упокоении усопших. Затем прибрать могилу и почтить память покойника молчанием — вспомнить его. Молитвы, читаемые в этот день: молитва об усопшем христианине.

молитва вдовца,

молитва вдовы,

молитва родителей о почивших детях,

молитва детей об усопших родителях,

чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище.