На Эльбрусе стартовал сезон восхождений на вершину более 5 тыс. метров
В мае начались организованные групповые подъемы на вершину Эльбруса
Сезон восхождений на вершину Эльбруса продлится до октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба «Кавказ.РФ».
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Северо-Кавказский горный клуб подготовил специальный восьмидневный тур «Восхождение на Эльбрус». В программу включены акклиматизационные походы разной дальности и сложности, которые позволяют привыкнуть к нагрузке в условиях кислородного голодания и затем преодолеть подъем на гору.
По мнению спасателей курорта «Эльбрус», самый комфортный период для восхождений — вторая половина августа. Тогда погода наиболее стабильна. Правильный и безопасный подъем на вершину Эльбруса должен длиться от 7 до 12 дней в зависимости от уровня подготовки, погоды и длительности акклиматизации.
«В советское время начинающим альпинистам перед восхождением необходимо было пройти пешком с рюкзаками через все Баксанское ущелье и обогнуть Эльбрус на разной высоте в течение трех недель — с ночевками в палатках», — поделился начальник аварийно-спасательного формирования курорта Руслан Гулиев.
Он добавил, что профессиональный гид, имеющий лицензию, сможет организовать подготовку и подъем, тем самым свести к минимуму сложности и риски похода. При этом необходимо зарегистрировать группу в МЧС.
Как писали ранее Юга.ру, на Эльбрусе летом 2024 года откроют альпинистский городок с гостевыми домами.