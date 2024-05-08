На Эльбрусе стартовал сезон восхождений на вершину более 5 тыс. метров

Сезон восхождений на вершину Эльбруса продлится до октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба «Кавказ.РФ».

Северо-Кавказский горный клуб подготовил специальный восьмидневный тур «Восхождение на Эльбрус». В программу включены акклиматизационные походы разной дальности и сложности, которые позволяют привыкнуть к нагрузке в условиях кислородного голодания и затем преодолеть подъем на гору.

По мнению спасателей курорта «Эльбрус», самый комфортный период для восхождений — вторая половина августа. Тогда погода наиболее стабильна. Правильный и безопасный подъем на вершину Эльбруса должен длиться от 7 до 12 дней в зависимости от уровня подготовки, погоды и длительности акклиматизации.

«В советское время начинающим альпинистам перед восхождением необходимо было пройти пешком с рюкзаками через все Баксанское ущелье и обогнуть Эльбрус на разной высоте в течение трех недель — с ночевками в палатках», — поделился начальник аварийно-спасательного формирования курорта Руслан Гулиев.

Он добавил, что профессиональный гид, имеющий лицензию, сможет организовать подготовку и подъем, тем самым свести к минимуму сложности и риски похода. При этом необходимо зарегистрировать группу в МЧС.